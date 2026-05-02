Женщину арестовали за дебош на таможне во Внуково, о котором она подзабыла

Женщина, устроившая дебош на таможне во Внуково, получила 15 суток административного ареста, сообщает 112.

В материалах дела говорится, что пассажирка ругалась матом, кричала, размахивала руками и вела себя агрессивно. Когда у нее попросили паспорт, она отказалась его предоставить и стала препятствовать своему задержанию.

Telegram-канал уточняет, что на суде женщина частично признала вину. Она объяснила, что в тот день устала, а инцидент в аэропорту помнит плохо.

В январе таможенники обнаружили чучело сиамского крокодила у россиянки, которая прилетела из вьетнамского города Нячанг в Красноярск. Рептилию длиной 105 см и весом 1,6 кг нашли во время контроля ее багажа. Женщина купила чучело как сувенир и не знала, что его необходимо декларировать и предоставлять разрешения от уполномоченных органов. Против нарушительницы возбудили два административных дела.

Ранее генерала таможни уволили после скандала с дебошем в Калининграде.