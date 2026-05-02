Появилось видео полыхающего поля в Новокузнецке

В Новокузнецке загорелось поле между Ильинским шоссе и улицей Косыгина. Видео публикует местный Telegram-канал.

В посте уточняется, что возгорание произошло за кафе «Застава» в Новоильинском районе. На кадрах с места происшествия огнем охвачено поле на всей линии горизонта. От него к небу поднимается стена коричневых клубов дыма.

До этого в Хасанском районе Приморья возник ландшафтный пожар (горение, стихийно возникающее и распространяющееся в природе) на площади 2 га. Возгорания зафиксировали в стороне от федеральной трассы.

После этого губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил усилить группировку пожарных в районах, где возникли пожары. Для борьбы с огнем в Партизанский и Ханкайский округа власти решили направить 100 и 300 человек. Главы муниципалитетов обязаны возглавить оперштабы на местах и лично контролировать процесс тушения.

