В «Зените» рассказали, выиграли ли от обмена Гонду на Дивеева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что доволен обменом нападающего Лусиано Гонду на защитника Игоря Дивеева зимой. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я думаю, что мы приобрели игрока, который нас нужен. Многие команды, которые играют на втором этаже, сталкиваются с сопротивлением, которое навязывает Игорь. Лусиано — молодец, по человеческим качествам просто потрясающий, в первом сезоне все было хорошо, а во втором — ну не пошло, и все. Так бывает, иногда в таких случаях стоит сменить команду, сменить обстановку, чтобы заиграть по-новому», — заявил Семак.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В самом начале матча счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея матч в запасе. ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

Ранее ветеран «Спартака» назвал, кто может помешать команде выиграть бронзу.