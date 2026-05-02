В Москве нашли гранату

Боевую гранату нашли у мусорки на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, опасную находку обнаружили жители дома на Ясном проезде (район Южное Медведково) около 19:00. На место прибыли полиция, кинологи и саперы. Территория была оцеплена.

«Саперы после осмотра подтвердили, что граната действительно боевая. Сейчас специалисты готовятся обезвредить снаряд», — говорится в публикации.

23 апреля сообщалось, что в Ленинградской области в одном из домов нашли гранату и не могут обезвредить ее уже больше месяца. Опасная находка обнаружилась 19 марта в поселке Рябово. Наследница жилья пустила в заброшенное строение помощников, чтобы осмотреть помещения и завезти вещи. В пустующую постройку не заходили около восьми лет.

6 января в Москве на Шелепихинской набережной нашли пять гранат, упакованных в черный пакет.

Ранее в Москве на автовокзале обнаружили гранату у пассажира.

 
