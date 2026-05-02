Почти 150 БПЛА атаковали регионы России

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов уничтожили над 12 регионами страны 146 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере «Макс».
В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 20:00. Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской и Челябинской областями, а также Московским регионом.
До этого стало известно, что в Челябинской области предотвратили попытку пролета БПЛА. А Смоленская область 2 мая подверглась двум сериям атак дронов. Утром средства ПВО нейтрализовали над территорией региона 13 беспилотников. Днем местный губернатор Василий Анохин заявил о еще пяти уничтоженных БПЛА. При этом были повреждены крыши нескольких частных домов и гражданских автомобилей.
