Два российских аэропорта приостановили работу

Временные ограничения ввели в аэропорту Пензы и Нижнего Новгорода
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Пензы и Нижнего Новгорода. Об этом уведомила пресс-служба Росавиации.

Об ограничении работы аэропорта «Чкалов» (Нижний Новгород) ведомство сообщило в 20.21 мск. Позднее, в 20.37 мск, Росавиация проинформировала о приостановке работы авиагавани Пензы.

Отмечается, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

До этого 2 мая ограничения вводились сразу в нескольких российских аэропортах — Калининграде, Пскове, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, а также в московском Шереметьево.

В Минобороны РФ в свою очередь сообщали, что в первой половине дня силы ПВО перехватили 123 украинских БПЛА на 11 регионами России.

До этого стало известно, что в Москве завершилось расследование дела о налете украинских беспилотников на военные аэродромы в пяти российских регионах, совершенные июне прошлого года. Обвинение по делу о теракте предъявили четырем дальнобойщикам.

Ранее Герой России рассказал, как изменилась работа с дронами за четыре года СВО.

 
