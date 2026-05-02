B «Зените» рассказали, как обыграли ЦСКА

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что доволен итоговой победой своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Игра для нас началась непросто, с пенальти и 0:1. Впоследствии смогли забить и переломить ход матча, заслуженно повели в счете и довели дело до победы. В концовке встречи ЦСКА шел в атаку, им надо было забивать, за спинами возникали зоны, туда шел мяч — к сожалению, не смогли реализовать наши моменты. Мы сделали важный шаг к нашей цели, мы должны смотреть только на себя в гонке за чемпионством, сделали то, что и должны были. Сделали то, чего хотели и ждали наши болельщики», — заявил Семак.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В самом начале матча счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея матч в запасе. ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

