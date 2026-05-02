Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Дата-центр в Москве переключился на резервное питание из-за перебоев

Дата-центр ММТС-9 в Москве переключился на резервное питание из-за перебоев
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Крупнейшая в России точка межоператорского обмена интернет-трафиком — московский дата-центр ММТС-9 — была вынуждена перейти на автономное электроснабжение. Причиной инцидента стали технические неполадки на внешней подстанции, сообщили ТАСС в компании «РТК-ЦОД» (структурное подразделение «Ростелекома»).

Несмотря на то что днем 2 мая пользователи фиксировали кратковременные перебои в работе некоторых провайдеров, представители ЦОД заверили, что критических последствий для стабильности российского сегмента интернета нет.

Обмен данными между операторами продолжается без ограничений, а клиентские сервисы функционируют в обычном режиме благодаря своевременному запуску систем бесперебойного питания. На данный момент специалисты проводят восстановительные работы, чтобы в кратчайшие сроки вернуть объект к стандартной схеме энергоснабжения.

2 мая жители Подмосковья массово жаловались на проблемы с доступом к домашнему интернету через Wi-Fi. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что это могло быть вызвано с использованием местными провайдерами инфраструктуры сотовых операторов.

Ранее в Подмосковье опровергли слухи о введении ограничений на домашний интернет в мае.

 
Теперь вы знаете
Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!