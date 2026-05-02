Дата-центр в Москве переключился на резервное питание из-за перебоев

Дата-центр ММТС-9 в Москве переключился на резервное питание из-за перебоев

Крупнейшая в России точка межоператорского обмена интернет-трафиком — московский дата-центр ММТС-9 — была вынуждена перейти на автономное электроснабжение. Причиной инцидента стали технические неполадки на внешней подстанции, сообщили ТАСС в компании «РТК-ЦОД» (структурное подразделение «Ростелекома»).

Несмотря на то что днем 2 мая пользователи фиксировали кратковременные перебои в работе некоторых провайдеров, представители ЦОД заверили, что критических последствий для стабильности российского сегмента интернета нет.

Обмен данными между операторами продолжается без ограничений, а клиентские сервисы функционируют в обычном режиме благодаря своевременному запуску систем бесперебойного питания. На данный момент специалисты проводят восстановительные работы, чтобы в кратчайшие сроки вернуть объект к стандартной схеме энергоснабжения.

2 мая жители Подмосковья массово жаловались на проблемы с доступом к домашнему интернету через Wi-Fi. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что это могло быть вызвано с использованием местными провайдерами инфраструктуры сотовых операторов.

Ранее в Подмосковье опровергли слухи о введении ограничений на домашний интернет в мае.