Под Омском горит крупнейшая в регионе свалка

В Омской области произошел крупный пожар на главном мусорном полигоне, который находится в Калачинском районе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам депутата совета Калачинского района Виталия Поддубикова, пожар вспыхнул накануне вечером и быстро приобрел угрожающие масштабы. Данный объект принимает до четверти всех твердых коммунальных отходов области. При этом, по словам парламентария, подобные ЧП происходят здесь практически ежегодно.

Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями: порывистый ветер раздувает пламя, которое уже перекинулось на прилегающие лесные массивы. Из-за огромной высоты скопленного мусора горение сопровождается интенсивными выбросами токсичного дыма.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, на месте происшествия развернуты работы по локализации огня. Основной метод борьбы со стихией сейчас — использование тяжелой спецтехники. Бульдозеры занимаются изоляцией очагов возгорания, засыпая горящие массы плотными слоями грунта. Ход ликвидации последствий пожара находится под контролем муниципальных властей.

