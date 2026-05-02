Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Под Омском горит крупнейшая в регионе свалка

Мощный пожар охватил крупнейший мусорный полигон в Омской области

В Омской области произошел крупный пожар на главном мусорном полигоне, который находится в Калачинском районе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам депутата совета Калачинского района Виталия Поддубикова, пожар вспыхнул накануне вечером и быстро приобрел угрожающие масштабы. Данный объект принимает до четверти всех твердых коммунальных отходов области. При этом, по словам парламентария, подобные ЧП происходят здесь практически ежегодно.

Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями: порывистый ветер раздувает пламя, которое уже перекинулось на прилегающие лесные массивы. Из-за огромной высоты скопленного мусора горение сопровождается интенсивными выбросами токсичного дыма.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, на месте происшествия развернуты работы по локализации огня. Основной метод борьбы со стихией сейчас — использование тяжелой спецтехники. Бульдозеры занимаются изоляцией очагов возгорания, засыпая горящие массы плотными слоями грунта. Ход ликвидации последствий пожара находится под контролем муниципальных властей.

Ранее в Омской области пожар произошел в храме, повредив здание и иконы.

 
Теперь вы знаете
Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!