Подведены итоги первого Международного транспортно-логистического форума

В Санкт-Петербурге завершил свою работу первый Международный транспортно-логистический форум, который проходил с 1 по 3 апреля в КВЦ «Экспофорум». Мероприятие прошло в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации по обеспечению глобальной конкурентоспособности транспортных коридоров России, включая реализацию указов в рамках национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Организатор – Министерство транспорта Российской Федерации, оператор – Фонд Росконгресс, при поддержке Правительства Российской Федерации.

Форум стал уникальной площадкой для международного диалога о создании конкурентного бесшовного логистического пространства на территории Большой Евразии с интеграцией в транспортные коридоры континента стран Африки и Латинской Америки.

«Все больше государств и компаний задумываются не только о скорости и стоимости перевозок: решающим фактором становится безопасность и устойчивость транспортных маршрутов и логистических цепочек, которые менее подвержены кризисам, военным конфликтам и другим внешним рискам. Россия может предложить миру такие решения и сыграть важную роль в формировании новой архитектуры глобальной логистики и международной торговли в целом. Для наших партнеров российские логистические маршруты могут быть выгодны как экономически благодаря сокращению сроков перевозок, так и с точки зрения диверсификации глобальных транспортных потоков», – подчеркнул Владимир Путин в видеоприветствии участникам, гостям и организаторам Форума.

В своей речи глава государства отметил, что вопросы транспорта и логистики в современных условиях являются ключевыми для глобальной экономики и сейчас эти сферы переживают глубокие изменения, сталкиваются с серьезными геополитическими вызовами.

Приветствие участникам и организаторам также направил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. В приветствии он подчеркнул символичность проведения МТЛФ в Санкт-Петербурге – городе, который исторически является одним из важнейших транспортных узлов. «Благодаря своему уникальному геополитическому положению Россия обладает значительным транзитным потенциалом. Сегодня, в условиях трансформации мировой экономики, формирования новой архитектуры, наша страна развивает устойчивые логистические связи и безопасные международные транспортные коридоры. Это позволяет повысить связанность территорий, нарастить экспорт, укрепить технологический и промышленный суверенитет, расширить перевозки в Евразии в тесной координации с дружественными государствами, партнерами по ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС», - отметил Михаил Мишустин.

Главный стратегический итог форума – международные транспортные коридоры окончательно стали основой новой геоэкономической конфигурации Евразии. Коридоры «Север-Юг», «Север-Восток», Трансарктический транспортный коридор, БАМ, Транссиб, сухопутные маршруты Россия – Монголия – Китай и инфраструктура СНГ обсуждались уже не как отдельные проекты, а как единая континентальная система движения товаров, капитала и промышленной кооперации.

«России удалось выстроить продуктивный международный диалог по ключевым направлениям развития транспортной системы. С уверенностью можно сказать, транспортники — это объединяющая сила международного развития. В 2026 году транспорт стал стратегическим инструментом геоэкономической устойчивости и новой архитектуры Большой Евразии. Международные коридоры «Север–Юг», Трансарктический транспортный коридор (СМП) и мультимодальные цепочки СНГ выходят на первый план в развитии международной торговли, а бесшовные цифровые платформы сокращают время прохождения границ и радикально повышают пропускную способность. Решения этого Форума будут способствовать созданию конкурентных маршрутов на континенте, интегрируя национальные маршруты в единую транспортную систему, привлекая новых партнеров», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета МТЛФ Антон Кобяков.

В фокусе Форума – российско-китайское логистическое плечо как главный драйвер роста международных перевозок. Форум зафиксировал переход от логики отдельных экспортных направлений к формированию устойчивого совместного транспортного каркаса с цифровыми переходами, мультимодальными решениями и сокращением сроков доставки.

«Первый Международный транспортно-логистический форум подтвердил свой статус новой стратегической платформы для конструктивного и доверительного диалога ключевых участников глобальной логистики. Масштабы мероприятия говорят сами за себя: за 3 дня Санкт-Петербург принял почти 6000 участников и представителей СМИ. География форума охватила 82 страны, включая Россию. Особо отмечу высокий интерес со стороны зарубежных партнеров.

Такой широкий охват подчеркивает международную значимость задач, поставленных Президентом России по обеспечению глобальной конкурентоспособности наших транспортных коридоров. В ходе пленарных дискуссий и профильных сессий нам удалось предметно обсудить синхронизацию национальных планов по развитию инфраструктуры и созданию основ для бесшовной логистики со стратегиями и подходами зарубежных партнеров. Убежден, что достигнутые на полях форума договоренности станут стимулом для укрепления глобальной связанности и технологического суверенитета транспортной отрасли России», — отметил Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин.

Деловая программа

Деловая программа была сосредоточена на трех взаимосвязанных контурах развития транспортной системы: устойчивость отраслевой логистики, формирование новой евразийской связанности и масштабная цифровая трансформация транспорта.

В программу МТЛФ вошли более 50 мероприятий, в которых приняли участие свыше 350 спикеров.

Деловая повестка состояла из трех основных тематических блоков: «Логистика и отрасли транспорта», «Глобальная связанность и транспортные коридоры», «Цифровизация и будущее транспорта».

Ключевыми дискуссиями Форума стали пленарные сессии «Мировые транспортные коридоры: интеграция и «бесшовная логистика» и «Развитие через доступ к глобальным рынкам», пленарное заседание «Транспортная связанность как основа нового миропорядка: от глобальной конкуренции ко всеобщей безопасности». Кроме того, перспективы международного сотрудничества и трансформации транспортного образования обсудили на дискуссиях Международного семинара по транспортному образованию. Среди других важных мероприятий – круглый стол о развитии национальной сети высокоскоростных магистралей и международного сотрудничества в этой сфере.

Роль науки и искусственного интеллекта в формировании устойчивой транспортной системы и создании «умных городов» обсудили на панельной сессии «Новая мобильность: как технологии меняют мир».

Среди других мероприятий – заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств–членов ЕАЭС, заседание Межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 418 «Дорожное хозяйство», заседание международного наблюдательного совета по применению Меморандума о взаимопонимании между контрольно-надзорными органами на транспорте, четвертое заседание российско-индийской рабочей группы по дорожному хозяйству и интеллектуальным транспортным системам, расширенное заседание Координационного комитета по управлению железнодорожным маршрутом ЕАТС №1.

Пленарное заседание

Центральным событием Форума стало пленарное заседание «Транспортная связанность как основа нового миропорядка: от глобальной конкуренции к всеобщей безопасности».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев, заместитель Руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин, Министр транспорта Андрей Никитин, Министр транспорта Объединенной Республики Танзания Макаме Мняаа Мбарава, Министр транспорта, автомагистралей и городского развития Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Бимал Нирошан Ратнаяке Виракун, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Пленарное заседание открыл Виталий Савельев, который напомнил о масштабных задачах, поставленных Президентом России перед Правительством. Одна из них – развитие международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России. Особое внимание уделяется направлениям, открывающим доступ на рынки Южной Азии, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Мероприятия «на полях»

В преддверии открытия МТЛФ Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в открытии транспортных объектов в Ростовской и Амурской областях, а также в запуске движения беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток» и церемонии начала строительства 2-4 этапов Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге. В мероприятии также участвовали заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев и Министр транспорта Андрей Никитин.

Также на площадке Международного транспортного форума состоялось торжественное открытие нового аэровокзального комплекса в Международном аэропорту «Сухум» (Республика Абхазия). В церемонии запуска приняли участие вице-премьер Виталий Савельев и министр транспорта Андрей Никитин.

Заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, вице-премьер Виталий Савельев, глава Минтранса Андрей Никитин, гендиректор РЖД Олег Белозеров и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович дали старт движению первых электропоездов по маршрутам Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск (Республика Беларусь).

В программе мероприятий состоялась деловая встреча Министра транспорта Андрея Никитина с руководителями иностранных делегаций, в ходе которой он вручил медали «За взаимодействие». Наградами Минтранса отмечены партнеры из Беларуси, Китая, Того, Ганы, Казахстана, Камеруна, Танзания, Тоголезская Республика, Нигера, Сейшельских островов, Мозамбика, Шри-Ланки, Южной Осетии.

Уучтники

В Форуме приняли участие более 6000 человек из 82 стран, в том числе из 14 недружественных: Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Польши, Республики Кипр, Республики Корея, США, Финляндии, Швейцарии, Эстонии, Японии.

Участие в Форуме приняли 17 иностранных министров:

Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев; Министр транспорта Камеруна Жан Эрнест Массена Нгалле Бибехе; Министр транспорта и коммуникаций Киргизии Талантбек Солтобаев; Министр автомобильного и морского транспорта Корейской Народной Демократической Республики Чон Рен Чо; Министр транспорта и логистики Марокко Абдессамад Каюх; Министр транспорта и логистики Мозамбика Жуау Жорже Матломбе; Министр транспорта и гражданской авиации Нигера Абдурахаман Амаду; Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухаил Мохамед Аль Мазруэй; Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Ляхнович; Министр транспорта, морской торговли и гражданской авиации Сейшел Вероник Бернадетт Лапорт; Министр транспорта Танзании Макаме Мбарава; Министр-делегат, ответственный за морскую экономику Того Министерства автомобильного, воздушного и железнодорожного транспорта Эдем Коку Тенге; Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов; Министр транспорта, автомагистралей и городского развития Шри-Ланки Бимал Ратнаяке; Министр специальных инициатив Ганы Эммануэль Квадво Агиекум; Председатель комитета промышленности, транспорта и энергетики Южной Осетии Ацамаз Кабисов.

Также в мероприятии участвовали Председатель комитета Организации сотрудничества железных дорог Мирослав Антонович; Председатель исполнительного комитета Координационного транспортного совещания государств-участников Содружества независимых государств Геннадий Бессонов; Глава Межгосударственного авиационного комитета Олег Сторчевой; Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Т.Р. Мидхун; Заместитель председателя Организации сотрудничества железных дорог Михаил Всеволожский; Заместитель генерального секретаря Исполнительного комитета Содружества независимых государств Ильхом Нематов; Заместитель председателя Исполнительного комитета Координационного транспортного совещания государств-участников Содружества Независимых Государств Сергей Андреев; Член коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев; Заместитель Генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества Димитриос Раллис; Заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета Сергей Зайко; Председатель Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств Константин Лайкам; Глава постоянного представительства в Евразии Международного союза автомобильного транспорта Вадим Захаренко; Директор субрегионального отделения для стран Восточной и Северо-Восточной Азии Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана Ганболд Баасанжав; Заместитель начальника Департамента экономики и отраслевых программ Постоянного Комитета Союзного государства Олег Леснов.

Площадку посетили 24 главы дипломатического корпуса.

Среди участников – свыше 2700 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 1250 компаний, среди которых почти 450 компании из сферы транспорта и логистики.

Соглашения

В ходе Международного транспортно-логистического форума подписано 40 соглашений.

Среди подписантов с российской стороны: ОАО «РЖД», ГК «Дело», АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс», ГК «Российские автомобильные дороги», АО «ГЛОНАСС», Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», ООО «Первая транспортно-логистическая компания», ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта». Подписантами из числа представителей международного бизнеса выступили Skwerup Capital Partners LLP (Индия), Rail Transport and Trade Joint Stock Company (Ratraco, Вьетнам), Университет Тунцзи (Китай), Chinggis Khaan Group (Монголия).

Утвержден план мероприятий по развитию пунктов пропуска через российско-монгольскую государственную границу, протокол о внесении изменений в соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о морском торговом судоходстве от 27 мая 1993 года, протокол 29-го заседания рабочей группы по пунктам пропуска подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, меморандумы о взаимопонимании в области транспорта с Министерством общественных работ и транспорта Королевства Камбоджа, Министерством транспорта и логистики Республики Мозамбик, Министерством транспорта, развития инфраструктуры и сельских дорог Тоголезской Республики, Министерством общественных работ и транспорта Лаосской Народно-Демократической Республики.

Культурная программа

Центральным событием культурной программы стал торжественный прием, в рамках которого прошел специальный показ легендарного балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского в Мариинском театре. Эта постановка в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова остается жемчужиной мирового балетного репертуара.

Экспертно-аналитическое сопровождение МТЛФ-2026

В Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс сервис Саммари обеспечил оперативные аналитические обзоры дискуссий МТЛФ - 2026. Он выделил ключевые выводы, актуальные проблемы и предлагаемые решения, предоставив структурированное изложение основных тем деловой программы Форума.

Особое внимание уделено карточкам ярких цитат ключевых спикеров. Эти материалы зафиксировали наиболее значимые высказывания, отразив позиции лидеров отрасли и подчеркнув стратегические акценты Форума.

Дополнительно подготовлены облака смыслов, визуализировавшие основные темы и взаимосвязи идей, обсужденных на площадке. Они помогли быстро уловить семантическую структуру дискуссий.

Все материалы созданы с использованием патентованной ИИ-технологии «ИнФорум», обеспечившей высокую точность и глубину анализа.

По итогам Форума будет опубликован аналитический отчет «Итоги Международного транспортно-логистического форума – 2026» в электронном виде в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.

