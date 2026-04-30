Россиянин напал на полицейского в первый день отдыха на Северном Кипре

Турист из России подрался с полицейскими на Северном Кипре и угодил под арест
На Северном Кипре задержали российского туриста за нападение на полицейских. Об этом стало известно SHOT.

Предприниматель из Санкт-Петербурга по имени Александр приехал в популярный туристический город Гирне и в первый день отпуска он зашел в ресторан. Там он, судя по всему, перебрал со спиртным и уже плохо себя контролировал.

На улице Александр столкнулся с полицейскими, которые попросили его проехать в участок для освидетельствования, но он отказался.

При попытке задержания турист набросился на стражей порядка, одного из них стал душить и сломал ему палец. После прибытия подкрепления дебошира с трудом скрутили и отправили под арест на время расследования. Россиянину грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее в Таиланде пару задержали после секса на пляже

 
Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю
