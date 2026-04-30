Российский тренер рассказал, сможет ли ЦСКА бороться за медали РПЛ

Тренер Билялетдинов: ЦСКА может бороться за медали РПЛ
Тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что у ЦСКА есть шансы побороться за медали Российской премьер-лиги (РПЛ)

«Может ли ЦСКА бороться за медали? Конечно. В розыгрыше еще девять очков, шансы есть. Другое дело, что очки еще надо заработать, набрать. Это уже другой разговор. Но теоретическая возможность есть, вполне реальная», — сказал Билялетдинов.

25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице национального первенства армейцы идут на шестом месте, набрав 45 баллов. У лидирующего «Краснодара» — 60 очков.

2 мая ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России сыграет на домашней арене с петербургским «Зенитом», а 6 мая красно-синие в рамках финала Пути регионов Кубка России сразятся в гостях с московским «Спартаком».

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА собирается избавиться от главного тренера.

 
