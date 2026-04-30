СМИ: парад Победы в Москве пройдет без депутатов Госдумы

Иван Секретарев/Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

Депутаты Государственной думы не будут присутствовать на Параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает источник «Осторожно Media», передает сообщилTelegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

«Народным избранникам сообщили, что они не получат проходок на Красную площадь, об этом сообщили собеседники в аппарате одной из фракций», — говорится в публикации.

Обычно депутаты Госдумы на московском параде Победы присутствовали.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главным при проведении парада Победы 9 мая в Москве безопасность людей.

Парад Победы в Москве в этому году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле пообещали огласить список зарубежных лидеров, которые приедут на парад Победы.

 
