СМИ: парад Победы в Москве пройдет без депутатов Госдумы

«Осторожно Media»: депутаты Госдумы не будут присутствовать на параде Победы

Депутаты Государственной думы не будут присутствовать на Параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает источник «Осторожно Media», передает сообщилTelegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

«Народным избранникам сообщили, что они не получат проходок на Красную площадь, об этом сообщили собеседники в аппарате одной из фракций», — говорится в публикации.

Обычно депутаты Госдумы на московском параде Победы присутствовали.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главным при проведении парада Победы 9 мая в Москве безопасность людей.

Парад Победы в Москве в этому году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге.

Ранее в Кремле пообещали огласить список зарубежных лидеров, которые приедут на парад Победы.