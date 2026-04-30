Депутаты Государственной думы не будут присутствовать на Параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает источник «Осторожно Media», передает сообщилTelegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».
«Народным избранникам сообщили, что они не получат проходок на Красную площадь, об этом сообщили собеседники в аппарате одной из фракций», — говорится в публикации.
Обычно депутаты Госдумы на московском параде Победы присутствовали.
30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главным при проведении парада Победы 9 мая в Москве безопасность людей.
Парад Победы в Москве в этому году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге.
Ранее в Кремле пообещали огласить список зарубежных лидеров, которые приедут на парад Победы.