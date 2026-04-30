Мерил Стрип поставила жесткий ультиматум авторам «Дьявол носит Prada»

Актриса Стрип согласилась на съемки в «Дьявол носит Prada» за двойной гонорар
Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Американская актриса Мерил Стрип рассказала, как поставила жесткий ультиматум авторам оригинального фильма «Дьявол носит Prada». Новое интервью она дала в телепередаче Today совместно со своими коллегами по сиквелу — Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи,.

По словам 76-летней Стрип, она была уверена, что фильм станет хитом.

«Я прочитала сценарий — он был великолепен. Мне позвонили и сделали предложение, но я сказала: «Нет, я в этом сниматься не буду», — вспоминает она.

Актриса призналась, что предвидела успех фильма и хотела, чтобы заплатили ей соответственно.

«Я осведомилась, не удвоят ли мне гонорар, и они сразу согласились», — рассказывает Стрип.

В тот момент актрисе было 56 лет, и она не скрывает, что лучше ушла бы на пенсию, чем получала бы недостойные деньги.

За «Дьявол носит Prada» Мэрил Стрип была номинирована на премию «Оскар».

В феврале актриса Энн Хэтэуэй дала неожиданный совет по поводу того, как смотреть вторую часть фильма о моде и журналистике.

Ранее в России вырос спрос на офисную одежду из-за фильма «Дьявол носит Prada».

 
