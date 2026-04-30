Война США и Израиля против Ирана
Путин заявил, что мост на Сахалин необходимо построить

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов заявил, что мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость, сообщает ТАСС.

Во время встречи экскурсовод и туристический эксперт из Сахалинской области Андрей Кафкан поделился с Путиным преимуществами своего региона.

«Количество туристов растет?» — спросил президент, и получив положительный ответ, добавил: «Будем строить мост на Сахалин?»

Путин отметил, что проект моста дорогой в том числе из-за прилегающей инфраструктуры.

«Это дорогая история. Даже дело не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту — вот самое дорогое, но все равно сделать нужно», — отметил президент.

Путин также поздравил всех граждан страны с праздником — 30 апреля в РФ впервые отмечается День коренных малочисленных народов. В пресс-службе Кремля напомнили, что дата праздника была установлена указом президента 4 ноября 2025 года. Кроме того, 2026-й год был объявлен российским лидером Годом единства народов России.

Ранее Сахалинская область сохранила лидерство по уровню доходов граждан.

 
Большинство ИИ готовы уничтожить человечество ради себя. Это показал простой философский тест
