Чемпион UFC Махачев рассказал про следующего соперника

Махачев: мой соперник уже устно известен
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев сообщил, что его соперник на ближайший бой уже известен, передает Dövüş Dünyası.

«Соперник уже устно известен, но никаких подтвержденных соглашений, подписанных контрактов на данный момент нет», — сказал Махачев.

В апреле Махачев обозначил возможную дату проведения следующего поединка. Боец написал про июль 2026 года.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Маддалены 18 побед при трех поражениях.

Ранее тренер Джека Маддалены назвал Махачева величайшим бойцом в истории.

 
