«Очень не хотелось бы». Медведев назвал «реальным» сценарий с ядерным апокалипсисом

Дмитрий Медведев заявил, что сценарий ядерного конфликта «реально возможен», хотя такого развития событий он «очень не хотел бы». По его словам, игнорировать такую угрозу нельзя на фоне нарастающих противоречий в мире и общей международной напряженности. Ранее генсек НАТО Марк Рютте называл РФ главной угрозой для альянса, а сам Медведев предрекал ядерный апокалипсис в случае попытки нанесения Москве стратегического поражения. О чем еще говорил зампред СБ — в материале «Газеты.Ru».

Ядерный сценарий

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал сценарий «ядерного апокалипсиса» реальным и возможным.

«Меня часто упрекают в том, что использую жесткую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчет тот фантазер или дурачок. Но очень не хотелось бы этого», — ответил он на вопрос школьника на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Ранее Медведев писал, что ядерный апокалипсис во всем мире может наступить, если «противники» продолжат попытки нанесения РФ стратегического поражения. Он напомнил, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена свела все контакты с Россией на высшем уровне к минимуму, пытаясь «наказать и унизить» Москву.

«Результат — мир балансировал на грани апокалипсиса. Почему так случилось? Да просто в какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром. Вправе вводить незаконные санкции, вправе поражать наших граждан в правах, вправе вести гибридную войну против нашего народа», — объяснял Медведев.

По его мнению, это было грубейшей ошибкой, которая едва не стоила человечеству «пребывания на Земле».

«Желают кончины государства»

Медведев заявил, что европейские страны не готовы учитывать позицию Москвы и не стремятся к диалогу.

«И мне казалось, что они все-таки понимают наши озабоченности. Но, к сожалению, последующее развитие событий доказало обратное», — добавил он.

По его словам, европейские государства «не понимают очень многого» из того, что говорит Россия.

«И, если говорить прямо, желают кончины нашего государства», — добавил Медведев.

Отдельно он высказался о текущих отношениях между США и Европой, назвав их напряженными.

«Но то, что они (США и Европа. — «Газета.Ru») как пауки в банке сейчас, — честно сказать, меня радует. Я это наблюдаю с большим интересом», — отметил зампред Совбеза, добавив, что Россия будет следить за развитием ситуации.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте в докладе за 2025 год назвал Россию «самой значительной и прямой угрозой» для евроатлантической безопасности .

Есть оружие, кроме «Орешника»

В ходе выступления Медведев также заявил, что у России по-прежнему остаются «два союзника».

«Прав оказался Александр III с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника, и вы отлично помните, кто эти союзники — армия и флот», — напомнил он.

Отдельно Медведев высказался о возможностях вооружений, отметив, что у противников России нет ряда систем, которыми она располагает.

«Я имею в виду не только известный всем «Орешник» или грозный «Посейдон» (подводный аппарат с ядерной силовой установкой. — «Газета.Ru»), есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду », — подчеркнул зампред СБ.

Отношения с США и Западом

Медведев назвал США главным геополитическим соперником РФ. По его словам, отношения между государствами на протяжении долгого времени оставались сложными — как в советский период, так и после него.

«Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки: боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, вокруг чего строятся взаимоотношения», — добавил он.

Отдельно Медведев заявил, что в конфликте Россия, по его оценке, противостоит не только Украине.

«Наш противник — это не только бандеровская Украина. Это, как известно, десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с нашей страной. Подчеркиваю — прямое. Не гибридное, а прямое участие», — отметил он.

По словам Медведева, западные страны передают Киеву цели для ударов, поставляют вооружение и участвуют в координации действий.