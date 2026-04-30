В Туапсе обустроят защиту резервуаров НПЗ

В Туапсе специалисты приступили к обустройству дренажной системы и защитной обваловки резервуаров нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Специалисты приступили к обустройству дренажной системы и защитной обваловки резервуаров с целью недопущения дальнейшего разлива нефтепродуктов в реку и акваторию Черного моря», — написал губернатор по итогам встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

Кондратьев отметил, что пожар на заводе, возникший после атаки украинских беспилотников, потушили, пострадавших нет. В городе ведутся аварийно-восстановительные работы, оцепление с территории НПЗ сняли.

До этого в Туапсе собрали и вывезли 12,6 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работы по ликвидации последствий атаки беспилотников ведут круглосуточно. Локальные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на пяти участках — в селах Ольгинка и Небуг, а также в поселках Южный, Тюменский и Новомихайловский. Протяженность загрязнения составила от 100 до 300 метров.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников.

