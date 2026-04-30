Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме предложили вернуть в школы «основы православия»

Милонов: в школах нужно говорить о Боге, вере и истине
В российских школах с 1 сентября появится предмет «Духовно-нравственная культура России», в ходе которого на примерах выдающихся личностей в истории страны изучат традиционные ценности. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в школы нужно вернуть «Основы православия». Он ответил, можно ли ставить Александра Пушкина в пример традиционных ценностей, которого считают «бабником».

«Как тяжело учить говорить о Боге, о вере, об истине, не говоря слово Бог, Вера и истина и пытаясь сформулировать некую иную природу, найти иную природу блага, что невозможно. Я считаю, что нужно вернуть изучение «Основ православия», и тогда, в общем, все встанет на свои места, и мы будем относиться к Пушкину по-христиански как к человеку, который заблуждался, но тянулся к Богу, как и подобает относиться к любому человеку — с позиции православия. А если мы будем пытаться создать некую свою модель нравственного поведения, основанную на неких светских этических нормах, то ничего не получится. Ну не получится, потому что так ни у кого не получилось и не получится никогда. Давайте лучше дети будут изучать веру, изучая веру», — отметил он.

Новый предмет будет изучаться в 5-7 классах, сообщили в Минпросвещения. В приказе ведомства указано, что цель введения данного предмета заключается в формировании у школьников мировоззрения, опирающегося на традиционные ценности России. В рамках уроков будет уделено внимание таким понятиям, как патриотизм, вера в Бога, гражданственность, а также важность служения Родине и ответственности за ее будущее.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил значимость нового предмета, который способствует более глубокому усвоению традиционных моральных ценностей детьми. Для эффективного преподавания в школах будут разработаны учебные материалы и методические указания.

Кроме того, для педагогов истории, которые будут преподавать этот курс, предусмотрены специализированные курсы повышения квалификации. Также планируется разработка единой серии учебников для этой дисциплины.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!