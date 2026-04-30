В Госдуме предложили вернуть в школы «основы православия»

В российских школах с 1 сентября появится предмет «Духовно-нравственная культура России», в ходе которого на примерах выдающихся личностей в истории страны изучат традиционные ценности. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в школы нужно вернуть «Основы православия». Он ответил, можно ли ставить Александра Пушкина в пример традиционных ценностей, которого считают «бабником».

«Как тяжело учить говорить о Боге, о вере, об истине, не говоря слово Бог, Вера и истина и пытаясь сформулировать некую иную природу, найти иную природу блага, что невозможно. Я считаю, что нужно вернуть изучение «Основ православия», и тогда, в общем, все встанет на свои места, и мы будем относиться к Пушкину по-христиански как к человеку, который заблуждался, но тянулся к Богу, как и подобает относиться к любому человеку — с позиции православия. А если мы будем пытаться создать некую свою модель нравственного поведения, основанную на неких светских этических нормах, то ничего не получится. Ну не получится, потому что так ни у кого не получилось и не получится никогда. Давайте лучше дети будут изучать веру, изучая веру», — отметил он.

Новый предмет будет изучаться в 5-7 классах, сообщили в Минпросвещения. В приказе ведомства указано, что цель введения данного предмета заключается в формировании у школьников мировоззрения, опирающегося на традиционные ценности России. В рамках уроков будет уделено внимание таким понятиям, как патриотизм, вера в Бога, гражданственность, а также важность служения Родине и ответственности за ее будущее.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил значимость нового предмета, который способствует более глубокому усвоению традиционных моральных ценностей детьми. Для эффективного преподавания в школах будут разработаны учебные материалы и методические указания.

Кроме того, для педагогов истории, которые будут преподавать этот курс, предусмотрены специализированные курсы повышения квалификации. Также планируется разработка единой серии учебников для этой дисциплины.

