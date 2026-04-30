«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное слово

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», в четверг передала новое загадочное слово. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 93020 СЕКСОФАЙ 6745 7133», — прозвучало в эфире радиостанции в 18:58 мск.

25 апреля «Радио Судного дня» передала слово «быкочерт».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

За прошлую неделю радиостанция выходила в эфир несколько раз. 19 апреля в 00:09 прозвучало зашифрованное сообщение со словом «пелевизатор» и дважды повторенной цифровой комбинацией «2304 2304». 20 апреля в 11:32 передали двойную шифровку со словами «принуждение» и «рюшосбой».

Ранее передатчик похожей на «Радио Судного дня» станции нашли на базе в Германии.