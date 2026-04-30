Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Израиль отказался принимать «украденное у Украины» зерно после угроз Киева и ЕС

Судно с зерном для Израиля покинуло Хайфу без разгрузки
Кирилл Брага/РИА Новости

Израиль отказался принимать зерно, которое Украина считает «украденным», так как оно якобы собрано в новых регионах РФ. О необходимости «отсрочить» разгрузку прибывшего в Хайфу судна заявила компания-импортер, причина – угроза европейских санкций. В итоге сухогруз развернули и отправили искать другой порт. Украинский посол в Израиле заявил о «победе» Киева.

Израильский импортер пшеницы отложил разгрузку судна с зерном, которое Украина считает «украденным», поскольку оно якобы собрано в новых российских регионах, сообщил телеканал N12.

«В свете израильского кризиса с Украиной по поводу зерна импортер «Ценципер» объявил о вынужденной отсрочке разгрузки судна, пришвартованного в порту Хайфы», — уточнили журналисты.

В компании заявили, что поставщику придется искать другой порт. Решение приняли из-за опасений возможных санкций со стороны Евросоюза. Позже судно покинуло Хайфский залив без разгрузки. По данным Marine Traffic, сухогруз Panormitis вышел из бухты и взял курс на юго-запад.

«Мы победили, зерновоз идет в нейтральные воды из порта. Уголовное дело и санкционное завершим», — заявил украинский посол Евгений Корнейчук (цитата по изданию «Страна.ua»).

Разногласия между Киевом и Тель-Авивом начали нарастать после истории с сухогрузом «Абинск». По данным Le Monde, судно, которое считают частью так называемого «теневого флота» России, вышло из порта «Кавказ» в Керченском проливе и перевозило зерно стоимостью €8,5 млн. 23 марта сухогруз подошел к Хайфе, но около трех недель простоял на якоре, ожидая разрешения на вход. Разгрузка в порту началась 12 апреля. А в конце месяца, 26 апреля, стало известно, что к Хайфе подходит еще один сухогруз, груженный зерном, которое Киев считает своим, сообщает Panoramits.

Угрозы по-киевски

Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за прием зерна, которое Украина считает «украденным», и объявил о подготовке санкций.

«Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке. Это не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», — заявил он.

Зеленский отметил, что Киев задействовал дипломатические каналы, однако это не остановило поставки. В связи с этим Украина готовит санкционный пакет, который «будет охватывать и тех, кто непосредственно перевозит это зерно, и тех физических и юридических лиц, кто пытается зарабатывать на такой криминальной схеме».

О возможных мерах заявили и в Евросоюзе. Представитель по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил изданию Haaretz, что Брюссель рассматривает санкции в отношении лиц, связанных с такими поставками.

«Мы осуждаем действия, которые помогают России финансировать конфликт и обходить санкции», — объяснил он.

На фоне сообщений о поставках зерна глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с обвинениями в адрес Израиля, на что его израильский коллега Гидеон Саар ответил, что «обвинения не являются доказательствами» и «дипломатические отношения не строятся в Твиттере».

«Обвинения — это не доказательства. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не подали запрос о юридической помощи, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям», — подчеркнул израильский дипломат.

Москва в ситуацию не вмешивается: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать этот спор.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!