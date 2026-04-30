19-летняя Андреева вышла в финал престижного турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал серии WTA-1000 в Мадриде.

В полуфинальном матче она встречалась с американкой Хейли Баптист. Встреча продлилась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8). «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

По ходу матча Андреева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырех. Ее соперница сделала четыре эйса и две двойные ошибки. Второй сет, завершившийся на тай-брейке, стал ключевым. При счете 8:8 в матче на тай-брейке Андреева выиграла два розыгрыша подряд и оформила выход в финал.

В финале Андреева сыграет с победительницей встречи украинки Марты Костюк и представляющей Австрию Анастасией Потаповой.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее украинская теннисистка отказалась жать руку сменившей гражданство россиянке.