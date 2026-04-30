Молотки в бутафорской крови: двух человек задержали за акцию устрашения сотрудников Роскомнадзора

В Москве задержали двух человек за акции устрашения против руководителей РКН

ФСБ задержала двух человек, которые по заданию украинских спецслужб провели акции устрашения против руководства Роскомнадзора. В спецслужбе уточнили, что их завербовали с помощью Telegram — один из задержанных познакомился там с неким Игорем, который представился частным детективом. Сначала Игорь поручил мужчине следить за людьми, а потом дал задание обмочить молотки в бутафорской крови и повесить их по адресам сотрудников РКН. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Москве силовики задержали двух россиян, которые по заданию украинских спецслужб провели акции устрашения против руководства Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточнили в Следственном комитете (СК), 28 апреля двое человек, в том числе несовершеннолетний, развесили на дверях квартир трех сотрудников РКН молотки «со следами жидкости бурого цвета». СК возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Сотрудники ФСБ установили личности злоумышленников и задержали их. По данным ведомства, задержанные оказались братьями. Их завербовали под легендой о работе в детективном и коллекторском агентствах. Один из задержанных познакомился в Telegram с неким Игорем, который представился частным детективом. Сначала россиянин выполнял его поручения по слежке за людьми, затем ему дали задание обмочить молотки в бутафорской крови и повесить их по адресам сотрудников Роскомнадзора, заявив, что это связано с блокировками.

«Мой брат получил задание, на тот момент я еще не знал от кого, развесить молотки, окровавленные бутафорской кровью, на двери. Мы поехали на адреса к сотрудникам Роскомнадзора, повесили эти молотки. И нам заплатили за это денежное вознаграждение»,

— рассказал один из задержанных.

Письмо с угрозами

Фото с молотком, висящим на ручке двери, оказалось в распоряжении «Газеты.Ru» — его прислал в редакцию человек, представившийся якобы сотрудником РКН.

«Вчера после работы я обнаружил окровавленный молоток прямо на двери моей квартиры. Несколько дней подряд ко мне приходили курьеры, которых я не заказывал. Думаю, что, таким образом проверяли адрес. <...> Заявление в полицию я написал. После обращения к руководству, получил ответ, что это не первый случай и служба безопасности ведет свое расследование, но пока что безрезультатно», — говорилось в письме.

Его автор также отметил, что боится за свою жизнь и жизнь своих родных, так как «сейчас много подростков и молодых людей, которые считают Роскомнадзор своим главным врагом и виновником всех своих проблем».

При этом в ведомстве «Газете.Ru» заявили, что письмо было сфабриковано мошенниками.

Теракт против руководителей РКН

За последний месяц это уже не первая попытка нападения на сотрудников Роскомнадзора. 24 апреля стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в отношении руководства РКН — группу из семи человек задержали в четырех городах. Они планировали подорвать автомобиль с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).

В ведомстве рассказали, что участников группы украинские спецслужбы завербовали через Telegram. Предполагаемый лидер — 22-летний москвич — во время задержания оказал вооруженное сопротивление и был убит.

«В марте 2026 года вступила в частный канал, где готовились протесты против блокировок РКН. Там же я перешла в чат, где предложила свою помощь в качестве изготовления листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы РКН», — рассказала одна из задержанных.

Во время обысков у планировавших подрыв изъяли СВУ массой около килограмма, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем и газовые пистолеты, неонацистскую атрибутику и символику, связанную с украинской организацией.