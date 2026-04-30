МВД отреагировало на идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД России выступает категорически против снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом заявила официальный представитель Ирина Волк в «Максе».

Она отметила, что в СМИ и интернете активно обсуждается новость о появлении технической возможности снизить нештрафуемый порог превышения скорости при фиксации нарушения камерами с 20 км/ч до 2-3 км/ч.

«МВД России неоднократно выступало категорически против такой инициативы. Ведомство призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения», — написала она.

До этого идею о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах не поддержал Минтранс России.

Дискуссия о снижении этого порога ведется в РФ уже более 10 лет — с момента его введения повышения в 2013 году с 10 до 20 км/ч. В 2024 году спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что депутаты не поддержат инициативу о двукратном снижении нештрафуемого порога превышения скорости, поскольку действующий порог «нормально работает», а его снижение может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции.

Ранее депутат Миронов назвал никудышней идею снижения нештрафуемого предела скорости.

 
