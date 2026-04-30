МВД отреагировало на идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

МВД России выступает категорически против снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом заявила официальный представитель Ирина Волк в «Максе».

Она отметила, что в СМИ и интернете активно обсуждается новость о появлении технической возможности снизить нештрафуемый порог превышения скорости при фиксации нарушения камерами с 20 км/ч до 2-3 км/ч.

«МВД России неоднократно выступало категорически против такой инициативы. Ведомство призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения», — написала она.

До этого идею о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах не поддержал Минтранс России.

Дискуссия о снижении этого порога ведется в РФ уже более 10 лет — с момента его введения повышения в 2013 году с 10 до 20 км/ч. В 2024 году спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что депутаты не поддержат инициативу о двукратном снижении нештрафуемого порога превышения скорости, поскольку действующий порог «нормально работает», а его снижение может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции.

Ранее депутат Миронов назвал никудышней идею снижения нештрафуемого предела скорости.