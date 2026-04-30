Композитор рассказал, как музыка в офисе влияет на работу команды

Композитор Тургут Николя Габриэль: музыка препятствует конфликтам на работе
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Современный российский композитор, исследователь Тургут Николя Габриэль рассказал, как музыка в офисе влияет на работу команды. Своими рекомендациями он поделился с «Газетой.Ru».

По словам композитора, сотрудники большинства современных компаний живут в постоянном информационном шуме.

«Совещания, уведомления, переписки, звонки, дедлайны — все это наслаивается друг на друга и почти не оставляет пространства для восстановления. Мозг работает на износ, нервная система истощается, а к концу дня человек чувствует себя выжатым, даже если физически почти не двигался», — рассуждает он.

Эксперт отметил, что в последнее время к привычным абонементам в спортзал и консультациям психологов компании добавляют в программы благополучия сотрудников еще один инструмент — музыкальные программы, не требующие перестройки графика и не отнимающие много времени.

«Научные исследования подтверждают, что медленные инструментальные композиции синхронизируют мозговые ритмы, снижают уровень кортизола и повышают концентрацию. Проще говоря, человек меньше отвлекается, быстрее вникает в задачу и меньше устает. Более того, музыку можно подбирать точечно, под конкретный тип деятельности», — отмечает Тургут Николя Габриэль.

Композитор уточнил, что для аналитической работы, где важна собранность и последовательность, хорошо подходят композиции с четким, предсказуемым ритмом — они помогают мозгу держать фокус. А для креативных задач, наоборот, полезнее импровизационные формы, которые расшатывают привычные сценарии мышления и подталкивают к нестандартным решениям.

«Есть и еще один эффект, о котором редко говорят. Общая музыкальная среда в офисе мягко выравнивает эмоциональный фон команды. Там, где люди слушают одну и ту же спокойную композицию, реже вспыхивают конфликты на пустом месте — просто потому, что у всех синхронизируется темп дыхания и снижается базовый уровень напряжения. Это не заменяет ни тренинги, ни обратную связь, но работает как фоновая профилактика выгорания», — рассказывает эксперт.

