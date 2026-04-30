Мужчина устроил драку в Диснейленде после просьбы перестать курить

Китаец устроил драку в Диснейленде за требование потушить сигарету

В Шанхайском Диснейленде разгорелась драка между двумя посетителями из-за курения в неположенном месте, сообщает The Sun.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля, в районе Диснейтаун, расположенном за пределами парка развлечений. 34-летний Сюй курил на открытой площадке рядом с детскими колясками, игнорируя зоны для курения.

24-летний Чжан попросил его потушить сигарету, но Сюй воспринял тон замечания как резкий и набросился на него с кулаками и нанес удар ногой.

Несколько минут мужчины дрались на глазах у толпы. Сотрудница парка пыталась вмешаться, но безуспешно. Чжан пытался разрядить конфликт, но Сюй продолжал нападать.

В итоге на место прибыла полиция, пострадавшему оказали помощь в больнице из-за ушибов. После этого Сюй извинился и выплатил Чжану компенсацию в пятизначную сумму.

