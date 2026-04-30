Сигнал Киеву и оживление переговоров. Как в России и мире оценили разговор Путина и Трампа

В Кремле пока не получили реакции от Киева на предложение президента Владимира Путина приостановить боевые действия на День Победы. Оно прозвучало в ходе состоявшегося 29 апреля телефонного разговора Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Кроме украинской тематики они также обсудили кризис в Иране. Как на Западе и в России оценили эту беседу президентов — в материале «Газеты.Ru».

В Кремле сообщили, что никакой реакции на представленное президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом предложение приостановить боевые действия на День Победы от Киева пока не было.

«Что касается киевского режима, то реакции на это [озвученную инициативу о готовности к перемирию по случаю Дня Победы] мы пока не слышали», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил своим представителям связаться с командой президента США, чтобы выяснить детали предложения России о перемирии.

Он отметил, что украинская сторона предлагает «прекратить огонь надолго, гарантировать надежную безопасность для людей и долговременный мир».

При этом американская газета The New York Times (NYT) пишет, что состоявшийся телефонный разговор между американским и российским лидерами не вызвал никакого интереса у украинской стороны.

«На протяжении большей части 2025 года любой телефонный разговор между президентом Трампом и Путиным вызывал у Киева тревогу. Украинские чиновники опасались, что их страна может быть продана американским президентом. Новый разговор, случившийся в среду, вызвал в Киеве совершенно иную реакцию: не панику, а лишь пожатие плечами», — говорится в материале NYT.

По мнению автора статьи, относительное безразличие Украины объясняется тем, что подобные разговоры длятся уже больше года, однако они не привели к прогрессу в мирных переговорах.

Вечером 29 апреля по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Трампа с Путиным. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры общались более полутора часов.

По просьбе американской стороны Путин «охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения» и вновь подтвердил, что цели специальной военной операции «будут достигнуты в любом случае».

Возвращение украинской темы

В разговоре с российским коллегой Дональд Трамп позитивно отозвался о недавнем пасхальном перемирии. В этой связи Путин заявил о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Со своей стороны, Трамп выразил уверенность в том, что «сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка».

«Я думаю, что Путин был готов заключить сделку [по урегулированию украинского конфликта] некоторое время назад. Я думаю, что «некоторые люди» ему мешали», — сказал Трамп в рамках общения с журналистами в Овальном кабинете.

Несмотря на то, что Трамп вновь заявил, что соглашение по прекращению конфликта на Украине близко, британская газета The Guardian уверена, что обе стороны далеки от устойчивого урегулирования.

«Ни одна из сторон конфликта не близка к прорыву на поле боя. Обе армии демонстрируют признаки истощения и несут большие потери, продолжая наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Временное прекращение огня не даст желаемого устойчивого урегулирования», — говорится в статье.

Не стоит рассматривать состоявшийся телефонный звонок как возобновление переговорного процесса, считает заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова. Она заявила «Газете.Ru», что подобные контакты традиционно происходят перед большими праздниками.

«Подобные контакты в преддверии крупных праздничных событий уже не редкость, и как можно судить, речь шла об исключительно частных вопросах организации перемирия и обеспечения безопасности», — пояснила она.

Гафарова обратила внимание на то, что во время общения с журналистами Трамп путался в показаниях, и это говорит о том, что он не слишком вовлечен в происходящее.

«Трамп путался в том, кто предложил перемирие или какая страна уничтожена. Это все свидетельствует о том, что у него нет четкого понимания, куда двигаться дальше. А заявления о близости завершения конфликта на Украине – это уже часть мышления Трампа, как если бы много раз сказанное превращало желаемое в действительное», — считает политолог.

Она напомнила, что у России и США также есть двусторонняя экономическая повестка, а потому не стоит исключать очередного визита спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в США. Однако это, как и прежде, не приближает заключение договоренностей с Украиной, заключила Гафарова.

С другой стороны, в Вашингтоне реально понимают, что Штатам нужно очень корректно выйти из украинского кризиса, который в свое время был создан экс-президентом Джо Байденом и его администрацией, так что любые контакты между президентами не случайны. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член Cовета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

«Я верю, что Трамп и его команда не считают необходимым продолжать украинский конфликт по тому сценарию, который когда-то был затеян их политическими оппонентами. Тот же Зеленский и его шайка оказались у власти в Киеве как представители интересов того самого Байдена и Обамы, британских разведывательных служб. То есть с Трампом у него связи никакой нет, он ему не нужен», — сказал Климов.

Несмотря на откровенное нежелание Трампа продолжать поддерживать украинский конфликт, говорить о том, что все вопросы решены и подписание мирного соглашения близко очень преждевременно, считает Климов.

«Другое дело, что само по себе возобновление более активного переговорного процесса, может скоро произойти и на каком-то этапе помочь. В любом случае мы продолжаем решение задач специальной военной операции, убедительно доказывая, что иного пути, как согласиться с условиями России, нет ни у Запада, ни у его наемников», — заключил Климов.

О возможном ускорении переговорного процесса по Украине после телефонного разговора Трампа и Путина в комментарии для «Газеты.Ru» заявил и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Контакты по украинскому вопросу продолжались всегда, в том числе и с американцами, но не на высоком уровне. Со своей стороны, Россия еще раз подтвердила свою приверженность как можно более быстрому продвижению переговорного процесса. Наши требования понятны. Поэтому мы ждем ускорения шагов и со стороны США», — подчеркнул депутат.

Чепа считает, что после телефонного разговора лидеров России и США есть перспектива ускорить процесс контактов между Москвой и Вашингтоном.

Итальянское издание AntiDiplomatico отметило, что и Путин, и Трамп раскритиковали позицию Зеленского, обвинив его в затягивании российско-украинского конфликта, и таким образом президенты послали миру «сигнал».

Помощь с Ираном

Обстановка на Ближнем Востоке в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана стала второй главной темой телефонного разговора Путина и Трампа. Некоторые российские эксперты связали это с недавним визитом главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Санкт-Петербург, где состоялась его встреча с президентом России.

Немецкое издание Focus и вовсе назвала «иранскую тему» главной на состоявшихся переговорах.

«До сих пор Россия участвовала в иранской ядерной сделке преимущественно на дипломатическом уровне, не оказывая существенного видимого влияния на ход конфликта. В разговоре с Трампом Путин представил собственное предложение об участии России. По словам Трампа, Путин предложил России ввезти обогащенный уран, все еще находящийся в распоряжении тегеранского режима, на территорию своей страны. Аналогичное предложение делалось несколькими неделями ранее, но Трамп его отклонил», — говорится в статье.

После переговоров Трамп рассказал о предложении российского президента помочь в разрешении вопроса с обогащенным ураном в Иране.

«Он сказал мне, что хотел бы участвовать в решении вопроса по обогащению урана, если сможет нам в этом помочь. Я ответил, что мне гораздо важнее, чтобы вы участвовали в прекращении войны с Украиной. Для меня это было бы важнее», — заявил Трамп.

В Кремле уточнили, что российская сторона не предлагала создавать новый механизм для урегулирования иранской ядерной проблемы, аналогичный Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Не секрет, что Россия давно продвигает идею хранения обогащенного урана из Ирана и в целом пытается стать честным посредником в переговорном процессе вокруг возможной сделки между Вашингтоном и Тегераном, напомнила политолог Анастасия Гафарова.

«Известно, что американская сторона подобные российские инициативы последовательно отвергает, но, не сомневаюсь, с большим интересом выслушивает все, что касается результатов визитов иранских чиновников в Россию. Поэтому обмен мнениями по всем этим вопросам, вероятно, состоялся, но это не означает открытие очередного переговорного трека», — сказала политолог.

США пока достаточно скептически относятся к предложениям России по Ирану, но это вполне нормально, считает член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

«Россия свои предложения озвучила, а Вашингтон имеет полное право отказаться. Мы обозначили, что готовы более глубоко включиться в этот трек, и это самое важное. Тут еще дело в том, что Россия не является непосредственной участницей конфликта на Ближнем Востоке, в отличие от США, которые в украинском конфликте долгие годы принимали непосредственное участие», — отметил политик.

По его мнению, Штаты так активно включены в украинский переговорный трек еще и потому, что долгие годы администрация Байдена поддерживала Зеленского, и сейчас для поддержки международного имиджа им важно поставить в этом точку.

Россия же ничего особо не потеряет, если не будет участвовать в урегулировании иранского конфликта, заключил Климов.