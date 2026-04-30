В Киргизии упразднили министерство цифрового развития

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о реорганизации системы цифрового управления, согласно которому министерство цифрового развития и инновационных технологий будет присоединено к Управлению делами президента вместе со всеми функциями, полномочиями, сотрудниками и ресурсами. Об этом пишет газета «Вечерний Бишкек» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Управление делами президента станет правопреемником министерства и будет координировать цифровую трансформацию страны, включая цифровое управление, государственные и муниципальные услуги, системы идентификации, цифровую подпись, связь, архивное дело, а также внедрение искусственного интеллекта и инноваций.

В указе подчеркивается, что, несмотря на прогресс в цифровизации, для бизнеса сохраняются серьезные бюрократические барьеры, а также выявлены недостатки в работе компонентов цифрового правительства, особенно в регионах и местном самоуправлении. Все сотрудники министерства будут переназначены в Управление делами, при этом в госорганах (кроме МВД) сократят должности заместителей руководителей по цифровому развитию, а освободившиеся штатные единицы и финансовые ресурсы будут переданы Управлению.

23 апреля министр науки, высшего образования и инноваций республики Гульзат Исаматова сообщила, что Киргизия запросила у российских вузов 300 дополнительных грантовых мест для своих студентов. По ее словам, киргизские студенты очень заинтересованы в получении образования на русском языке, так как он является важным элементом интеграции в научно-техническую сферу в евразийском регионе.

Ранее в Киргизии обвинили ЕС в подрыве доверия из-за санкций.

 
Теперь вы знаете
Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю
