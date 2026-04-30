Путин обсудил ликвидацию последствий паводка в Дагестане и вопрос компенсаций
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Народного собрания Дагестана обсудил ликвидацию последствий паводка. Об этом пишет РИА Новости.

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что решения о компенсациях пострадавшим от паводка принимаются своевременно, но в отдельных случаях могут возникнуть отказы. В таких случаях администрация старается помочь местным жителям решить проблемы с документацией, отметил он.

«Есть очень простое правило: при всех сомнениях решения нужно принимать в пользу людей», — сказал Путин.

В этот же день Путин сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу на своем посту и переходит на другую. После этого председатель Народного собрания предложил на пост руководителя Дагестана главу Верховного суда региона Федора Щукина. Путин поддержал его кандидатуру.

Ранее Путин дал поручения по поддержке языков малых народов.

 
