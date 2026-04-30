Путин обсудил ликвидацию последствий паводка в Дагестане

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Народного собрания Дагестана обсудил ликвидацию последствий паводка. Об этом пишет РИА Новости.

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что решения о компенсациях пострадавшим от паводка принимаются своевременно, но в отдельных случаях могут возникнуть отказы. В таких случаях администрация старается помочь местным жителям решить проблемы с документацией, отметил он.

«Есть очень простое правило: при всех сомнениях решения нужно принимать в пользу людей», — сказал Путин.

В этот же день Путин сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу на своем посту и переходит на другую. После этого председатель Народного собрания предложил на пост руководителя Дагестана главу Верховного суда региона Федора Щукина. Путин поддержал его кандидатуру.

