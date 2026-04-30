В России утвердили новый ГОСТ для вейпов

В России утвержден обновленный ГОСТ для вейпов, который ограничивает объем жидкости и запрещает изображение вымышленных персонажей на упаковке. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Метелев, пишет ТАСС.

«Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ для вейпов и жидкостей к ним. Это еще один шаг в нашей совместной плановой работе по снижению потребления табака и вейпов среди молодежи», — сказал он.

Метелев отметил, что продавцы вейпов часто манипулируют мнением детей, делая упаковки и сами электронные сигареты с дизайном, нацеленным на подростком. Теперь в оформлении вейпов нельзя будет использовать анимационных персонажей, вымышленных героев, отметил Метелев.

Сами устройства курения, по его словам, нельзя будет изготавливать в форме игрушек, сладостей и напитков. Также вводятся ограничения по объему жидкости: «для картриджей — не более 2 мл, для одноразовых электронных систем — не более 10 мл, для флаконов для заправки — не более 30 мл», добавил парламентарий.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что абсолютное большинство депутатов выступает за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним. По его словам, сейчас Госдума рассматривает поправку, которая позволит предоставить субъектам РФ полномочия по запрету продажи вейпов.

В декабре 2025 года Государственная дума приняла закон, который запрещает продавать вейпы и сигареты на остановках общественного транспорта.

Ранее россиян предупредили об опасности ароматизаторов в вейпах для здоровья.