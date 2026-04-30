До восьми человек под завалами: на Колыме обрушился угольный рудник

Восемь шахтеров могут находиться под завалами на руднике в Магаданской области

Угольный рудник Кадыкчанский обрушился в Магаданской области — под завалами могут находиться до восьми шахтеров. СМИ сообщили, что горняки оказались в ловушке после того, как в месте выработки рухнули стены. Генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович уточнил, что причиной стал сход селя из-за оттайки вечной мерзлоты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Магаданской области произошло обрушение угольного рудника, под завалами могут находиться до восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек», — рассказали в ведомстве.

Как сообщил генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович, среди заблокированных есть как местные жители, так и жители других регионов РФ. Кроме людей, под завалами также оказались три единицы техники. Источник «Известий» сообщил, что речь идет об автомобиле УАЗ, погрузчике и станке.

Причина обрушения

По данным Baza, восемь горняков оказались в ловушке после того, как рухнули стены в месте выработки. Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали сход горной массы.

По словам Нестеровича, причиной происшествия стал сход селя.

«В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение», — пояснил он.

Угольный разрез Кадыкчанский ведет добычу угля открытым способом. Это предполагает разработку месторождений в карьерах и требует постоянного контроля за состоянием горных пород, пишут «Известия». Работы здесь осложняются природно-климатическими условиями. Большая часть Магаданской области находится в зоне вечной мерзлоты, при оттаивании которой снижается прочность пород, а это в свою очередь может приводить к просадкам, деформациям и сходам горной массы.

Спасательная операция

К месте обрушения выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики — всего в спасательной операции МЧС участвуют 16 человек. Кроме того, ведомство задействовало шесть единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Борт уже вылетел на место.

«Ситуацию на Кадыкчанском разрезе Сусуманского округа держу на личном контроле. <...> Поручил направить из Магадана вертолет «Авиации Колымы», который доставит дополнительные силы горноспасателей, сотрудников медицины катастроф и технику для разборa завалов», — сообщил губернатор региона Сергей Носов.

Читайте также Директора рудника в Бурятиии задержали после ЧП с сотрудниками 08:29

Как рассказал генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза, на месте обрушения уже развернули оперативный штаб. Сейчас специалисты анализируют ситуацию и изучают видеозаписи. В район стягивают тяжелую технику и дополнительные силы, в том числе горноспасателей из Сусумана.

За ходом спасательной операции следит прокуратура Магаданской области. Глава ведомства взял эвакуацию горняков на личный контроль. Региональный Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту обрушения на руднике по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).