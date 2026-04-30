В Донецке прошел финал «Красы Донбасса»

В Донецке выбрали «Красу Донбассу — 2026». Ежегодный межрегиональный конкурс проходил с 23 по 28 апреля. В этом году поучаствовать в нем смогли не только жительницы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — к проекту впервые присоединились представительницы Ростовской и Воронежской областей.

«Это значимо для нашего региона, значимо для меня. Конечно, было страшно, очень волновались родственники, некоторые родственники даже не знают, что я тут», — рассказала одна из участниц из Воронежской области.

В рамках конкурса девушки прошли несколько заочных этапов: рассказали о себе, приняли участие в неформальном разговоре с командиром «Дикой Дивизии Донбасса» Ахрой Авидзба, написали тест на общую эрудицию и продемонстрировали уровень своей физической подготовки. Кроме этого, участницы посетили донецкий приют «4 лапки».

Очный финал состоялся 29 апреля. Победительницей конкурса стала модель из Донецка Ангелина Данилова. Титул «Юной Красы Донбасса» забрала Доминика Кутешонкова.