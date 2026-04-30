В Карачаево-Черкесии задержали участников ЛГБТ-группы во «ВКонтакте»

В Карачаево-Черкесии задержали 16 мужчин, состоявших в ЛГБТ-группе («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) знакомств во «ВКонтакте». Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» сообщили правозащитники из СК SOS (Движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

По их данным, утром 27 апреля полицейские пришли с обыском к одному из жителей республики. Правоохранители изъяли у мужчины телефон и получили доступ к перепискам. Его отвезли в отдел, где уже находились еще 15 задержанных. По данным СК SOS, все они состояли в одной из немногих незаблокированных групп знакомств.

Один из местных пабликов, как утверждает Telegram-канал, сообщил, что на организатора сообщества завели уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), а других участников обвиняют в распространении запрещенной идеологии, противоречащей традиционным семейным ценностям.

До этого в Калуге запретили спектакль «Маленькая история о больших друзьях». Он рассказывает о тесной дружбе пингвинов мужского пола, которые сыграли свадьбу в финале. Местных постановка возмутила: они увидели в ней пропаганду ЛГБТ и отправили свою жалобу в Минкультуры. В итоге спектакль с показа сняли.

Ранее в России признали экстремистским ЛГБТ-движение «Каллисто».