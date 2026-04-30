Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

«У них свои деликатесы»: ветеринар предостерег россиян от кормления собак шашлыком

Ветеринар Шеляков: майские праздники — сезон отравления собак шашлыком и падалью
Sophiecat/Shutterstock/FOTODOM

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с «Газетой.Ru» в преддверии майских праздников ответил, можно ли кормить собак шашлыком. Врач посоветовал угощать питомцев специальными лакомствами — а сырой и приготовленный шашлык негативно сказывается на их здоровье.

«У нас есть сезонные колебания по заболеваниям, и майские праздники — это сезон отравлений. Не только от шашлыков, конечно. Если люди выезжают на дачи, где-то там снег растаял, мало ли какая-то мышка дохленькая, собачка съела, всякое бывает. В общем, из-под снега много что выходит. В традиционных майских шашлыках, которые готовят на дачах, в лесах, в парках, нет ничего полезного для собак и кошек, кроме овощей. Большой разницы нет — сырой шашлык или приготовленный. Шашлык из свинины жирный, не полезный, тем более, приправленный различными специями, луком, уксусом и так далее. Поэтому, конечно, я бы предостерег владельцев животных. Нужно следить, где-то отвернулись, собака крышку подняла, наелась шашлыков. Важно все-таки понимать, что у нас с вами свои деликатесы, а у них свои. Не забывайте о собачке — если пошли с ней на природу, угощение взять», — отметил он.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
