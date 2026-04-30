«У них свои деликатесы»: ветеринар предостерег россиян от кормления собак шашлыком

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с «Газетой.Ru» в преддверии майских праздников ответил, можно ли кормить собак шашлыком. Врач посоветовал угощать питомцев специальными лакомствами — а сырой и приготовленный шашлык негативно сказывается на их здоровье.

«У нас есть сезонные колебания по заболеваниям, и майские праздники — это сезон отравлений. Не только от шашлыков, конечно. Если люди выезжают на дачи, где-то там снег растаял, мало ли какая-то мышка дохленькая, собачка съела, всякое бывает. В общем, из-под снега много что выходит. В традиционных майских шашлыках, которые готовят на дачах, в лесах, в парках, нет ничего полезного для собак и кошек, кроме овощей. Большой разницы нет — сырой шашлык или приготовленный. Шашлык из свинины жирный, не полезный, тем более, приправленный различными специями, луком, уксусом и так далее. Поэтому, конечно, я бы предостерег владельцев животных. Нужно следить, где-то отвернулись, собака крышку подняла, наелась шашлыков. Важно все-таки понимать, что у нас с вами свои деликатесы, а у них свои. Не забывайте о собачке — если пошли с ней на природу, угощение взять», — отметил он.

