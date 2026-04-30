«Гитар, кам ту май будуар»: куда пропал Петр Налич

Музыкант Петр Налич отмечает юбилей — ему исполнилось 45 лет. Прославившись в середине нулевых благодаря вирусному хиту Guitar, он прошел путь от интернет-феномена и участника «Евровидения» до исполнителя оперных партий и композитора, работающего с ведущими театральными и кинорежиссерами. С чего начинал свой путь к успеху Петр Налич и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Петра Налича

Петр Налич родился 30 апреля 1981 года в Москве. Его родители — Валентина Марковна и Андрей Захидович — работали архитекторами, а дед по отцовской линии был профессиональным певцом и диктором на радио. Петр с детства занимался музыкой: сначала окончил музыкальную школу имени Маяковского, а затем продолжил обучение в музыкальном училище при Московской консерватории. В подростковом возрасте он основал собственную хард-рок-группу, с которой выступал на школьных вечерах.

Петр Налич в детстве Wikimedia Commons

«Когда закончил музыкальную школу в 14 лет, и у меня уже был внушительный музыкальный базис, родители подарили мне гитару. Я начал играть романсы, песни Цоя и «Наутилуса» вперемешку с цыганскими и казачьими, и этим репертуаром я набрал приличное количество очков в глазах девушек», — вспоминал Налич.

После окончания школы Налич продолжил семейную традицию и поступил в Московский архитектурный институт (МАРХИ), а параллельно начал заниматься вокалом в музыкальной студии «Орфей». В 2003 году он получил диплом архитектора и некоторое время работал по специальности, однако вскоре оставил профессию и целиком посвятил себя музыке.

Петр Налич во время выступления в концертном зале им. С.И. Танеева во Владимире, 2009 год Алекс Аминев/РИА Новости

Музыкальная карьера Петра Налича

Все свои песни Петр Налич размещал в сети. В 2007 году он выложил на YouTube клип на песню Guitar, снятый в ироничной манере на любительскую камеру. Ролик быстро стал вирусным, набрав сотни тысяч просмотров, а сам Налич — первым российским артистом, получившим популярность в интернете. На волне успеха он собрал коллектив под названием «Музыкальный коллектив Петра Налича» («МКПН»), с которым начал активно выступать в Москве и других городах России, каждый раз собирая полные залы. В ноябре 2008 года Налич выпустил дебютный альбом «Радость простых мелодий», состоящий из пятнадцати композиций на русском и английском языках.

Петр Налич в клипе Guitar (2007) YouTube

Следующей важной вехой в карьере Налича стало участие в конкурсе «Евровидение» в 2010 году: «МКПН» выступил в Осло с песней Lost and Forgotten и занял одиннадцатое место. Осенью того же года музыкант представил второй студийный альбом «Веселые Бабури», а параллельно начал углубленно заниматься академическим вокалом: в 2010 году он поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных на класс академического пения к профессору Валентине Левко. Во время учебы Налич начал выходить на оперную сцену — пел партии Рудольфа в опере Пуччини «Богема» и Ленского в спектакле по опере Чайковского «Евгений Онегин».

В 2012 году «Музыкальный коллектив Петра Налича» представил второй студийный альбом «Золотая рыбка», а в 2013-м — третью пластинку «Песни о любви и родине», записанную в сопровождении оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Этот релиз стал одним из первых, где артист в полной мере проявил себя как академический вокалист.

В 2015 году Налич объявил о роспуске «МКПН» и сосредоточился на композиторской работе — начал писать музыку для драматических постановок и сотрудничать с театральными режиссерами.

Участники «Музыкального коллектива Петра Налича» после победы в финале российского отборочного конкурса на «Евровидение-2010» Михаил Фомичев/РИА Новости

В последующие годы музыкант продолжил выпускать новые работы, совмещая эстрадную и академическую традиции. В его репертуаре появились как авторские песни, так и произведения для театра и кино. В частности, Налич писал музыку для спектаклей Театра Вахтангова, РАМТа и Пермского ТЮЗа, а также выступил автором саундтрека к мелодраме Павла Мирзоева «Зови меня Дрозд» (2019). Кроме того, он активно выступал с концертными программами, в которых соединял собственные композиции, романсы и оперные арии. Всего в дискографии Петра Налича четырнадцать студийных альбомов, последний из которых вышел в 2024 году.

Личная жизнь Петра Налича

Свою личную жизнь Петр Налич предпочитает не выносить в публичное пространство. Известно, что музыкант дважды был официально женат. Первой избранницей артиста стала его однокурсница по МАРХИ Екатерина Бахирева, в браке с которой в 2003 году родился сын Александр. Этот союз продержался недолго, в середине нулевых супруги развелись, сохранив при этом дружеские отношения.

Второй женой Налича стала подруга Бахиревой, также выпускница МАРХИ, Наталья Штырхунова. По информации из открытых источников, на свадьбе, которую молодожены устроили в цыганском стиле, присутствовала экс-супруга музыканта и его первенец Александр. В 2010 году у Налича и Штырхуновой родилась дочь Варвара, а позже еще двое сыновей, имена которых неизвестны. В 2017 году музыкант признался, что старается выстраивать отношения с детьми осознанно и последовательно: «К воспитанию детей отношусь как к академическому рисунку».

Петр Налич с женой Натальей и дочерью Варварой, 2013 год «Комсомольская правда»/Global Look Press

Чем сегодня занимается Петр Налич

Петр Налич продолжает активно работать сразу в нескольких направлениях. Одной из последних его больших работ стал музыкально-литературный спектакль и альбом «Ванька, Пташечка и Тельняшечка», релиз которого состоялся в апреле 2024 года. В него вошли 55 треков, а сам проект был создан по мотивам пьесы Юлия Кима «Патруль».

Не оставляет артист и концертную деятельность: Налич регулярно выступает с разными программами — от авторских песен до романсов и оркестровых проектов.

Сольную карьеру музыкант совмещает с композиторской деятельностью. В 2023 году он написал саундтрек к фильму Павла Мирзоева «Блондинка» и музыку к спектаклю Гарика Сукачева «Сашашишин» в театре «Современник». А в 2025-м произведения Налича прозвучали сразу в нескольких крупных постановках: в Челябинском театре драмы состоялась премьера спектакля «Обломов», а в Воронежском Камерном театре — «Смерть коммивояжера».