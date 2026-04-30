Путин поддержал предложенную кандидатуру нового главы Дагестана

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуры председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики и Магомеда Рамазанова — на должность председателя правительства региона. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается председателя Верховного Суда, он и в Москве известен в силу того, как он осуществляет свои функции судебные. Он человек порядочный, последовательный и честный. И, без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», — сказал глава государства в ходе встречи с представителями Дагестана в Кремле.

Комментируя выдвижение Рамазанова, Путин заявил, что тот уже успел проявить себя в Дагестане, поэтому президент не возражает против его кандидатуры на пост главы правительства.

30 апреля президент России объявил, что глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу на своем посту и переходит на другую. После этого председатель Народного собрания предложил кандидатуру Щукина.

11 апреля газета «Коммерсантъ» писала, что в администрации президента РФ рассматривается досрочная замена глав нескольких российских регионов — Белгородской и Брянской областей, а также Дагестана.

