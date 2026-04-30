Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин поддержал предложенную кандидатуру нового главы Дагестана

Путин поддержал кандидатуру Федора Щукина на пост главы Дагестана
Верховный суд Республики Дагестан

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуры председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики и Магомеда Рамазанова — на должность председателя правительства региона. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается председателя Верховного Суда, он и в Москве известен в силу того, как он осуществляет свои функции судебные. Он человек порядочный, последовательный и честный. И, без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», — сказал глава государства в ходе встречи с представителями Дагестана в Кремле.

Комментируя выдвижение Рамазанова, Путин заявил, что тот уже успел проявить себя в Дагестане, поэтому президент не возражает против его кандидатуры на пост главы правительства.

30 апреля президент России объявил, что глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу на своем посту и переходит на другую. После этого председатель Народного собрания предложил кандидатуру Щукина.

11 апреля газета «Коммерсантъ» писала, что в администрации президента РФ рассматривается досрочная замена глав нескольких российских регионов — Белгородской и Брянской областей, а также Дагестана.

Ранее стало известно, какой пост готовят белгородскому губернатору Гладкову.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!