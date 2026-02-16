На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

В Москве прошло первое совместное заседание Клуба политологов

В рамках Международного конгресса государственного управления состоялось первое совместное заседание Клуба политологов. На нем освещались итоги самого конгресса и отношение населения России к госслужбе.

Впервые вопросы госуправления обсуждались в таком широком составе — в дебютном заседании Клуба приняли участие 16 экспертов. Среди них — политологи, политконсультанты, эксперты по госуправлению, специалисты по регионалистике, журналисты федеральных СМИ, авторы крупных Telegram-каналов. Масштабный подход к освещению тематики позволил сделать дискуссию объемной и посмотреть на нее с разных сторон.

Организатором первого Международного конгресса государственного управления выступает Президентская академия РАНХиГС при поддержке Правительства Российской Федерации и Администрации Президента России. Соорганизатор — Фонд Росконгресс.

Выступая на заседании Клуба политологов, советник ректора Президентской академии (РАНХиГС) Михаил Прядильников заметил: Конгресс был сформирован для того, чтобы улучшить качество государственного управления и сделать российское госуправление номер один.

«Мы впервые собрали на этой площадке различные уровни власти. 70% участников Конгресса — это госслужащие высшего уровня. Также есть эксперты и представители бизнеса. Идея в том, что без площадки для диалога решения, которые принимаются, будут исполняться менее эффективно», — пояснил Прядильников.

Площадка для выработки новых подходов

«У нас чрезвычайно разнообразная команда здесь собралась. И я бы предложил всем подумать вместе, чтобы мы научились говорить на одном языке», — сказал Алексей Трубецкой, ученый и общественный деятель, заведующий кафедры политологии и политического управления Факультета политических исследований ИОН РАНХиГС.

Конгресс он назвал революционным событием и отметил, что именно такие активности нужны не только госуправлению, но и всей стране в целом. По мнению Трубецкого, это помогает наладить взаимопонимание между властью и народом. Именно поэтому идея клиентоориентированного государства звучит сейчас так часто и является наиболее верной.

«Если говорить о развитии и в целом о технологии управления в стране и за ее пределами, о вкладе политологического, политтехнологического сообщества, на мой взгляд, надо добавить гибкости, магии, тонкости, изящества и элегантности», — выразил свое мнение Евгений Минченко, президент Российской ассоциации по связям с общественностью.

Образ будущего госуправления для госслужащих и для людей

Политолог Александр Асафов обратил внимание, что по разным оценкам, на госслужбе трудится от 2 до 4 млн человек. При этом, уверен эксперт, стереотипное восприятие госслужащего сейчас устарело. Тем более что на госслужбу приходит все больше молодых людей с амбициями и иным целеполаганием, ориентированным на принесение пользы.

«В этом смысле основной вызов — синхронизироваться с образом будущего этих людей», — заявил Асафов, добавив, что госпроекты необходимо выстраивать, учитывая мотивацию в том числе молодых госслужащих, которая не ограничивается только материальными стимулами.

По мнению Андрея Винокурова, специального корреспондента РБК, нельзя, чтобы дискуссии о госуправлении оставались только в недрах управления, потому что иначе у населения возникает ощущение, что существует некий закрытый, непонятный ему контур власти. В этом смысле, считает эксперт, организаторы Конгресса выбрали верную позицию, привлекая представителей бизнеса, независимых экспертов и широкий пул журналистов.

По мнению адвоката Шоты Горгадзе, желая видеть новый облик государственного служащего, первым делом необходимо посмотреть на муниципального служащего, например, главу небольшого города.

«Если мы хотим, чтобы он был с человеческим лицом, то мы должны прекратить заниматься формализмом», – заявил Горгадзе, отдельно подчеркнув, что нужно не просто осваивать бюджет, чтобы документы были подписаны в срок, а осваивать бюджет вовремя, чтобы выделенные средства были реализованы на конкретную цель в нужное время.

«Мне кажется, что Конгресс — это новая форма взаимодействия между гражданским обществом и государством как частью гражданского общества. В этой связи вырабатываются новые правила, паттерны, нарративы. Но здесь очень важно, чтобы государственный аппарат понял, в каком мире живет остальное гражданское общество», — подытожил заседание Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

Объединение подходов для повышения общей эффективности

«Так или иначе мы находимся в некоей либо Аппарата Правительства-центричной либо правительственноцентричной, либо мэрии-центричной модели, вокруг которой формируется некое построение в государстве и во власти вообще», — сказала Дарья Кислицина, директор Департамента региональных программ АНО «Экспертный институт социальных исследований».

Она обратила внимание, что между этими моделями на Конгрессе произошел полилог – определенный синтез этих моделей, важный для сообщества госуправления, включая высших должностных лиц. Конгресс Кислицина назвала местом, где власть встречается с властью и «где можно порешать все свои политические вопросы в одночасье в одном коридоре».

Евгения Стулова, глава комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью, отметила важность обсуждение основных трендов в рамках Конгресса не только госслужащими, но и экспертным сообществом, которое, помимо прочего, имело возможность в моменте выразить свою реакцию на заявленные тезисы и инициативы.

Стулова также обратила внимание на важность развития цифровизации, особенно в части предоставления госуслуг гражданам. По ее мнению, люди сами ожидают этого от госуправленцев, так как привыкли к цифровизации.

«Они банально хотят принятия какого-то простого решения очень быстро. Им все равно, как вы будете это делать. Но цифровизация помогает этот процесс для людей ускорить, — объясняет Стулова. — Мы сами к этой скорости их годами приучали. Сначала реакция на обращение от госорганов должна была последовать в течение 30 дней, потом этот срок стал сокращаться. Затем появились соцсети, и нужно было реагировать еще быстрее. В этой скорости нет ничего нового, люди по-прежнему живут в этой парадигме».

Эксперты Клуба политологов много внимания уделяли теме «Государство для людей». Звучало мнение о том, что все технологии и сервисы, предоставляемые государством гражданам, должны быть клиентоориентированными. Именно такой образ создает у людей доверие и желание пользоваться предоставленной технологией.

Кроме того, многие спикеры отметили важность сведения в одном пространстве Конгресса представителей федеральной, региональной и муниципальной власти, без фокуса на одной конкретной. Не менее важным стало и то, что три вида власти смогли во многом найти точки соприкосновения, формируя единые тезисы о госслужбе, и пообщались в неформальной обстановке, что дало больше свободы слова.

В качестве одной из главных проблем госуправления была названа информационная сегментированность — каждое ведомство накапливает собственную информацию и не делится ей с другими. Во многом это связано с отсутствием единой платформы данных между министерствами. Поэтому встает вопрос о горизонтальной интеграции информации.

Отдельное внимание было уделено образованию госуправленцев. Эксперты отмечали, что выпускники факультетов госуправления не всегда понимают требования к своей реальной работе. Это в том числе связано с тем, что будущим госуправленцам преподают люди, сами не имеющие практического опыта. В связи с этим привлечение практикующих чиновников к обучению госслужащих становится во главе угла.

В заседании Клуба политологов также приняли участие: Александр Артамонов, российский журналист, политический обозреватель; Марат Баширов, российский политтехнолог, генеральный директор АНО «Центр изучения проблем международных санкционных режимов»; Андрей Клинцевич, военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, автор «Военного обозрения»; Василий Колташов, российский экономист и политолог; и другие.

Теперь вы знаете
