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Пресс-релиз

Россия и Индонезия укрепляют деловые связи

В столице Индонезии г. Джакарте завершил свою работу Бизнес-форум Россия – Индонезия, который состоялся «на полях» 13-го заседания российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Организаторами выступили Фонд Росконгресс под брендом Roscongress International и Торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN). Форум ознаменовал важный этап в развитии доверительного и открытого диалога между деловыми кругами России и Индонезии и объединил на одной площадке более 500 представителей бизнеса, государственных структур и экспертного сообщества двух стран.

Бизнес-форум стал площадкой для обсуждения, поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества. В центральном мероприятии деловой программы – пленарном заседании «Россия – Индонезия: стратегия партнерства» приняли участие сопредседатели российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров и Министр-координатор по экономическим вопросам Республики Индонезии Аирлангга Хартарто. Также участие в центральном мероприятии Форума приняли член Совета директоров, директор по управлению рисками PT Pertamina (Persero) Ахмад Сиддик Бадруддин, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, вице-председатель по международным вопросам Торгово-промышленной палаты Индонезии (KADIN) Джеймс Риади и председатель Совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев. Модератором сессии выступил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе пленарного заседания отметил, что «сегодня Россия реализует задачи обеспечения технологического суверенитета. В первую очередь, в высокотехнологичных отраслях промышленности: транспортном машиностроении, судостроении, фармацевтике, космосе и других сферах. При этом, Россия открыта к сотрудничеству с надежными зарубежными партнерами, в частности, с Индонезией. Это касается сотрудничества как в торгово-экономической сфере, включая энергетику, так и по гуманитарным направлениям», – добавил он.

Министр-координатор по вопросам экономики Республики Индонезии Аирлангга Хартарто обозначил перспективы в отношениях между Россией и Индонезией. «Я считаю, что сегодня у нас есть благоприятный момент на фоне глобальной неопределенности — этот момент наступил, и особенно он ощущается на сегодняшнем бизнес-форуме и в ходе обсуждений. Следующий шаг – это усиление нашей торговли. Да, объем торговли между нашими странами вырос на 30%, но этого недостаточно – нам нужно больше. И, как поручил мне президент Прабово, необходимо завершить работу над соглашением о свободной торговле с ЕАЭС, чтобы с его помощью облегчить торговлю, в которой нуждаются как Индонезия, так и Россия», – заявил Аирлангга Хартарто.

О будущем взаимоотношений бизнес-сообществ России и Индонезии говорила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. «За десятилетия между Россией и Индонезией сложились крепкая дружба и плодотворное сотрудничество. Видим, что российский бизнес заинтересован в рынке Индонезии и его потребительском потенциале, и этот интерес взаимен. Большую ценность здесь представляют наш опыт, оборудование и технологии в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, гидроэнергетике, ИТ и многих других отраслях. Сегодня бизнес готов к кооперации в совместных проектах, стремится усиливать стратегическое партнерство наших стран», – отметила она.

В рамках Бизнес-форума также начала работу многоотраслевая бизнес-миссия, организованная Российским экспортным центром. При поддержке РЭЦ под национальным брендом «Сделано в России» свои решения потенциальным партнерам представляют более 30 компаний из 12 регионов.

Председатель Совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев, в свою очередь, отметил колоссальный объем продовольственного рынка Индонезии. Он напомнил, что Индонезия – четвертая по населению страна мира, и предложил нарастить поставки российских зерна и удобрений в рамках обеспечения продовольственной безопасности.

«Мы призваны обеспечивать товаропотоки, логистику, и будем следовать в фарватере тех торгово-экономических отношений, которые складываются между нашими странами. Мы экспортируем сюда уголь, удобрения, продукцию машиностроительного комплекса, зерно, что очень важно, а импортируем товары сельского хозяйства, прежде всего пальмовое масло и другую продукцию. Хотелось бы договориться об увеличении продукции экспорта, которую можно осуществлять через наш терминал в порту Новороссийска», – сказал Сергей Шишкарев.

В течение дня в программе Форума состоялись отраслевые тематические панельные сессии «От торговли к кооперации: приоритетные направления и актуальные задачи». «Креативные индустрии и туризм как точки роста в торговле услугами между Россией и Индонезией», «Энергетический диалог России и Индонезии: курс на расширение» и выездная сессия Восточного экономического форума «Расширение бизнес-взаимодействия через механизмы научно-образовательного партнерства Дальнего Востока России и Индонезии».

Завершая деловую программу Бизнес-форума, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, что на каждой сессии очень много говорили о взаимодействии России и Индонезии в контексте вступления страны в объединение БРИКС в январе этого года. «Диалог России и Индонезии продолжится на Петербургском международном экономическом форуме с 18 по 21 июня, в котором примет участие представительная делегация из Индонезии», – подтвердил Александр Стуглев.

Бизнес-форум Россия – Индонезия состоялся при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Делового Совета Россия – АСЕАН.

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