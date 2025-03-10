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Пресс-релиз

ПМЭФ-2025 станет платформой для программы «Точка Юниор»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский международный экономический форум в очередной раз станет платформой для программы «Точка Юниор», объединяющей школьников 14–17 лет. Проект предоставляет уникальные возможности взаимодействия с бизнесом, наукой и государством, помогая формировать лидеров завтрашнего дня.

«Будущее создается уже сегодня, и чем раньше молодежь получает доступ к знаниям, технологиям и деловой среде, тем увереннее они смогут реализовать свои амбиции. «Точка Юниор» на ПМЭФ-2025 – это не просто образовательная программа, а реальный шаг к формированию нового поколения лидеров», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Точка Юниор» за последние годы зарекомендовала себя как одно из ключевых молодежных мероприятий на крупнейших деловых площадках страны. Программа не только дает школьникам возможность познакомиться с ведущими экспертами, но и позволяет представить свои идеи крупнейшим компаниям и государственным институтам.

В марте 2025 года стартует новый отбор подростков для участия в проекте, и организаторы ожидают, что количество участников в этом году значительно возрастет, а вместе с ним – и число выдающихся идей, которые помогут развивать страну и мир.

Программа «Точка Юниор» на ПМЭФ-2025 – это шаг в будущее, где школьники получают реальный шанс стать частью глобальных изменений и войти в число тех, кто определяет завтрашний день экономики и технологий.

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