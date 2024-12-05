Стали известны итоги первого дня форума «Антиконтрафакт»

Организаторы форума «Антиконтрафакт» подвели итоги первого дня. Мероприятие собрало более 500 представителей власти, бизнеса, науки и СМИ стран-участниц Евразийского экономического союза, Узбекистана, Таджикистана, Нигерии и Швейцарии.

Форум открыло пленарное заседание «Пространство безопасности: будущее ЕАЭС без контрафакта и фальсификата» в котором приняли участие высшие должностные лица стран ЕАЭС. На нем заместитель премьер-министра-руководителя аппарата правительства Республики Казахстан Галымжан Койшибаев заявил, что Республика Казахстан рассматривает вопросы защиты интеллектуальной собственности как ключевой элемент формирования устойчивой экономики, открытой для инвестиций и инноваций.

Дальнейшая консолидация усилий по очистке теневого рынка особенно актуальна с учетом роста товарооборота в периметре ЕАЭС, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров. В текущем году его объем достиг рекорда и составил 7,4 трлн рублей, это почти в два раза больше, чем на момент создания союза. Он отметил, что странам вместе необходимо усиливать координацию в сфере борьбы с контрафактом. «Это касается разработки и эффективного сопровождения технических регламентов, использования цифровых решений государственного контроля и надзора, развития риск-ориентированного подхода к проверкам бизнеса. И, конечно, нам нужно масштабировать маркировку наиболее чувствительных к контрафакту видов продукции», — сказал вице-премьер РФ.

При этом, в 2023 году в государствах-членах ЕАЭС зафиксировано 4 667 нарушений в сфере интеллектуальной собственности, объем выявленных контрафактных товаров составил около 5,8 млн единиц, сообщил член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов.

«Учитывая международный формат нашей встречи, предлагаю при Евразийской экономической комиссии создать Экспертно-консультативный совет по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции (который будет работать на общественных началах) для объединения экспертов наших стран в целях системной работы по гармонизации законодательств в этой области и выработке единых подходов в сфере борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции», - отметил Президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт», депутат Госдумы РФ Владислав Резник.

Мероприятия первого дня форума включали в себя шесть дискуссионных сессий. В частности, слушатели узнали, что ЕЭК подготовлен проект Соглашения о согласованных подходах по борьбе с нарушениями в сети Интернет. Реализация этого соглашения после его подписания и вступления в силу позволит правообладателям надежно и безопасно размещать информацию в сети интернет сообщил в ходе сессии «Роль коллективного управления авторскими и смежными правами в защите авторских и смежных правах» XII Международного форума «Антиконтрафакт» директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Ернар Бакенов.

Минпромторг РФ подвел первые итоги работы разрешительного режима системы маркировки. «За шесть месяцев кассы страны заблокировали не менее 22,9 млн литров просроченной молочной продукции и почти 67 млн литров воды с признаками контрафакта. Правительство уже приняло решение о расширении в последующие три года перечня товаров, на которые распространится разрешительный режим. В 2025 году он распространится еще на 5 категорий», — рассказала замминистра Екатерина Приезжева на сессии по маркировке.

На сессии по табаку эксперты обсудили проблему нелегальных трансграничных перетоков табачной и никотинсодержащей продукции между странами ЕАЭС. По экспертным данным, общий ущерб от нелегального оборота такой продукции для бюджетов стран-членов ЕЭАС составлял на конец 2023 года более 3 млрд долл. США ежегодно, а в России около 60% потерь федерального бюджета из-за нелегального табачного оборота приходится как раз на контрабанду из других стран ЕАЭС.

«Поэтому мы считаем, что необходимо создать специальный координирующий орган для борьбы с контрафактом и нелегальными перетоками в ЕАЭС - Экспертный совет по противодействию незаконному обороту промышленной продукции при Консультативном комитете по таможенному регулированию ЕЭК. Такой совет объединит усилия всех заинтересованных сторон, повысит уровень координации усилий, а также эффективность обмена информацией и лучшими практиками, поможет дальше развивать таможенное сотрудничество», — отметил управляющий по защите торговых марок, ЕАЭС ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Владимир Васильев.

Всего же в первый день участники форума обсудили развитие систем маркировки, регулирование маркетплейсов, вопросы коллективного управления авторскими и смежными правами, незаконный оборот табака и необходимость сближения акцизных ставок, контрафакт в фармацевтике и цифровую инфраструктуру защиты интеллектуальных прав.

XII Международный форум «Антиконтрафакт» проходит 5 и 6 декабря в столице Республики Казахстан на площадке Международного финансового центра «Астана». Организаторами форума выступили Министерство юстиции Республики Казахстан, Евразийская экономическая комиссия и Международная ассоциация «Антиконтрафакт».