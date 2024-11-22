Состоялся юбилейный XX профессиональный форум издателей «Издательский бизнес / Publishing Expo: Новые вызовы — новые возможности»

С 20 по 21 ноября 2024 года в Москве прошел ежегодный профессиональный форум издателей «Издательский бизнес / Publishing Expo: Новые вызовы — новые возможности». Форум собрал руководителей и представителей ведущих издательских домов, дистрибьюторских компаний, полиграфических предприятий, учебных заведений и профильных министерств. Мероприятие было организовано Союзом предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП) при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Открыл мероприятие Владимир Григорьев, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Также с приветственным словом выступил Алексей Иванов, Президент СППИ ГИПП, генеральный директор ИД «ИМ Медиа». Он отметил возникновение новых вызовов в индустрии, а также их успешное преодоление.

Медиабизнес и издательское дело являются стратегически важными отраслями для развития страны, а предоставление достоверной информации и общение с большой аудиторией — это основная миссия издателей и их прямая ответственность, рассказал на Конференции по издательскому бизнесу «Как издательская отрасль отвечает на современные вызовы» генеральный директор ИД «Аргументы и факты», Вице-Президент СППИ ГИПП Руслан Новиков. По его словам, залог здорового и правильного существования отрасли — это развитая коммуникация в профессиональном сообществе: обмен знаниями и опытом, обсуждение проблем и своевременное принятие необходимых мер.

Сейчас издания все чаще переходят в онлайн-формат, развивая свои сайты и социальные сети. Как рассказал Георгий Рудницкий, генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»», выручка от интернет-изданий составляет 35-40% от общего дохода компании. Юрий Веремьев, генеральный директор «Юнилайн», отметил, что на фоне растущей инфляции цены на печатные издания могут быть увеличены до 70%. В то же время на рекламные сборы региональных предприятий может повлиять текущее увеличение цен на подписку в Почте России, пояснил Валерий Бурцев, генеральный директор и владелец «Форвард Медиа Групп» и ИД «Провинция». При этом, по его словам, важным фактором для функционирования региональных СМИ является их кооперация. В свою очередь Наталья Филь, генеральный директор РИА «Воронеж», отметила важность предоставления государственных субсидий, которые составляют 30% доходов агентства.

«Несмотря на отзыв лицензий, бренды из портфолио Independent Media под новыми, локальными названиями уже стали большими площадками сами по себе, а часть из них даже больше, чем раньше», — рассказала Наталья Веснина, генеральный директор медиахолдинга Independent Media. По ее словам, в последние годы серьезной площадкой для отечественных издателей стали маркетплейсы, а разнообразие механик продвижения увеличило эффективность инструментов для привлечения внимания рекламодателей.

Как резюмировали участники отраслевой конференции, несмотря на появляющиеся вызовы, печатные СМИ продолжают развиваться и адаптироваться к новым условиям.

Эксперты отметили, что для сохранения актуальности и привлекательности печатных изданий важны государственная поддержка и сотрудничество с маркетплейсами.

В рамках форума также прошли тематические сессии, конференции и круглые столы, посвященные актуальным вопросам и вызовам, с которыми сталкивается издательская отрасль. Среди них — обсуждения:

● «Как издательская отрасль отвечает на современные вызовы»

● «Изменение форматов потребления контента и общее падение трафика, изменение поисковых путей прихода трафика»

● «Полиграфия печатных СМИ. Работа в кризисных условиях — взгляд изнутри»

● «Кадровые проблемы издателей и медиакомпаний, методы и пути решения»

● «СМИ 3.0: от одностраничного сайта к распределенной интернет-системе?»

● «Дистрибуция печатных изданий: розница, ритейл, подписка»

В рамках сессии «Изменение форматов потребления контента и общее падение трафика, изменение поисковых путей прихода трафика» эксперты обсудили влияние искусственного интеллекта на работу редакций и методы привлечения пользователей. Как отметила Дарья Зарецкая, главный редактор портала «Рамблер», Рунет меняется, и российские медиа меняются вместе с ним.

Успех в борьбе за аудиторию сегодня во многом определяется способностью интегрировать передовые технологии, включая ИИ, и гибко реагировать на запросы пользователей. Дарья также отметила: опыт портала «Рамблер» демонстрирует, что применение ИИ для анализа данных, персонализации и автоматизации контента помогает сохранить конкурентоспособность в новых условиях.

Особое внимание было уделено качеству контента и юридическим аспектам его использования.

Конференция о полиграфии печатных СМИ в условиях кризиса позволила участникам поделиться стратегиями выживания и развития, предложив практические советы по оптимизации производства. На круглом столе, посвященном кадровым проблемам, был выявлен дефицит востребованных профессий и необходимость повышения квалификации в отрасли.

Эксперты также обсудили трансформацию медиапейзажа в эпоху цифровизации на круглом столе АРС-ПРЕСС, затрагивая ключевые аспекты управления контентом и взаимодействия с пользователями.

Форум стал важной платформой для обмена опытом, обсуждения вызовов и поиска новых возможностей в издательском бизнесе.