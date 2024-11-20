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Пресс-релиз

В Москве проходит международная научно-практическая конференция Державинские чтения

В Москве 20 ноября 2024 года состоялось пленарное заседание XVIII международной научно-практической конференции «Державинские чтения». Главной темой заседания стала «Борьба с нацизмом: 80 лет спустя. Глобальная угроза человечеству». Участники обсудили историческое значение борьбы с нацизмом, современные вызовы в области права и моральную ответственность гражданского общества.

Конференция собрала более 1000 участников из более чем 10 стран, включая ведущих специалистов в области права, представителей государственных органов и научного сообщества.

Открывая заседание, министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко отметил: «Чтобы реально обезопасить наших граждан от деструктивных идеологий, нужна всесторонняя профилактика, которая позволяет выявить проявления радикализации на ранней стадии. Минюст России наделен рядом полномочий, которые позволяют это сделать».

«Пленарное заседание посвящено не только ключевой теме борьбы с нацизмом, но и переосмыслению наследия Гавриила Романовича Державина. Его труды о праве и ответственности остаются актуальными, предлагая ориентиры для решения современных вызовов. Борьба за историческую правду — это вклад в будущее, который мы обязаны сделать», — подчеркнул председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Конференция стала площадкой для обсуждения актуальных вопросов правоприменительной практики, новаций законодательства и приоритетов в развитии правовой системы. Участники отметили важность международного сотрудничества в сохранении исторической правды и укреплении правовой культуры.
Итоги пленарного заседания и инициативы, представленные на нем, найдут свое продолжение на XIII Петербургском международном юридическом форуме, который состоится 19-21 мая 2025 года.

Официальный сайт международной научно-практической конференции «Державинские чтения»: https://cd.rpa-mu.ru

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