Агрегатор «Сравни.ру» представил расширенный функционал для подбора МФО

Агрегатор банковских и кредитных продуктов Сравни.ру представил расширенный функционал, предназначенный для тех клиентов, которые хотят взять займ онлайн. По заявлению разработчиков, онлайн-платформа собирает информацию о различных микрофинансовых организациях и их продуктах, а затем позволяет пользователям сравнивать условия займов, процентные ставки, сроки кредитования и другие важные параметры.

Одной из функций агрегатора является помощь пользователю в определении того, нужен ли микрозайм вообще. Благодаря возможности сравнения различных предложений, пользователь может быстро оценить свои шансы на одобрение, условия погашения и возможные риски.

Агрегатор предоставляет ориентировочные условия. Процентная ставка и условия могут рассчитываться для каждого клиента индивидуально. Процент, размер переплаты и другие ключевые условия должны быть прописаны в договоре.

Кроме того, агрегатор предоставляет информацию о возможностях альтернативных займов — таких как кредитные карты или банковские кредиты. Это помогает понять, что может быть выгоднее и безопаснее в зависимости от текущих финансовых нужд и возможностей заемщика.

«Обратите внимание, что микрозаймы – это не панацея решения финансовых проблем, а довольно дорогостоящий кредитный инструмент с высокими процентными ставками и штрафа. Еще раз подумайте, готовы ли вы пойти на переплату ради предполагаемых трат», — уточнили в «Сравни.ру».

Как отмечают разработчики Сравни.ру, они добавили к сравнительным критериям подбора МФО ряд ключевых параметров. Разные МФО могут иметь разные требования к заемщикам и уровень процентных одобрений. Агрегатор позволяет увидеть, в каких организациях шансы на одобрение займа выше, что особенно важно для тех, у кого нет идеальной кредитной истории.

МФО отличаются по требованиям к идентификации клиента. Некоторые требуют полной проверки личности, в то время как другие выдают займы с минимальными документами. Агрегатор помогает сразу понять, какие документы необходимы, и какие сервисы подходят для заемщиков, которые хотят оформить займ с минимальными формальностями.

Разные МФО предлагают различные условия по срокам и суммам займа. Сервис-агрегатор помогает сразу увидеть лимиты, что позволяет выбрать наиболее подходящее предложение в зависимости от нужд пользователя — краткосрочные займы на небольшие суммы или более крупные кредиты на длительный срок.

Один из ключевых критериев выбора МФО — это процентные ставки. С помощью агрегатора можно отфильтровать организации, у кого ставки ниже, а у каких — более высокие.

Важно понимать, что не все МФО являются лицензированными. Платформа включает в свои каталоги только проверенные организации, которые имеют официальные лицензии на предоставление финансовых услуг. Это гарантирует, что пользователь обращается в компанию, которая действует в рамках законодательства, что существенно снижает риски при оформлении займа.