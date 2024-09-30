Определены даты проведения Петербургского международного экономического форума – 2025

Петербургский международный экономический форум состоится 18–21 июня 2025 года.

«ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами – от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям. Успех ПМЭФ-2024 был впечатляющим: участие приняли 21 800 человек из 139 стран и территорий, заключено 1073 соглашения на сумму свыше 6,4 трлн рублей.

Особо стоит отметить участие большого количества представителей стран объединения БРИКС, где Россия председательствует в 2024 году. Присутствие стран БРИКС способствовало не только укреплению экономического сотрудничества, но и созданию новых инициатив в области устойчивого развития и инфраструктурных проектов. Эти достижения подтверждают необходимость продолжения диалога на самом высоком уровне. Уверен, ПМЭФ-2025 станет ключевым инструментом для разработки новых стратегий, позволяющих справляться с глобальными экономическими вызовами», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.