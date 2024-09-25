В Русском музее завершили научную реставрацию полотна Брюллова «Последний день Помпеи»

Всемирно известный шедевр русской живописи в октябре станет одним из ключевых экспонатов грандиозной выставки Карла Брюллова в Михайловском дворце, посвященной 225-летию со дня рождения гениального художника.

В рамках подготовки к экспонированию шедевра Карла Брюллова в Русском музее 24 сентября прошло открытое заседание расширенного Реставрационного совета, на котором были представлены результаты реставрации картины «Последний день Помпеи». На совет были приглашены представители Министерства культуры Российской Федерации, Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.

«Сегодня завершилась первая за почти двести лет комплексная научная реставрация всемирно известного полотна Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Это особенная картина для истории искусства России и Европы — она возглавляет список произведений русских художников во всемирном перечне шедевров. Наши ведущие специалисты и научные сотрудники провели исследовательские и реставрационные работы на высочайшем уровне. Мы благодарим ПАО «Газпром», постоянного партнера реставрационных проектов Русского музея, за поддержку и командную работу», — комментирует генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

В декабре 2023 года Русский музей при поддержке ПАО «Газпром» начал первую комплексную научную реставрацию колоссального исторического полотна Карла Брюллова «Последний день Помпеи» (1833). Ведущие специалисты Русского музея провели мероприятия по масштабному технико-технологическому и химико-биологическому исследованию картины и исторической рамы, благодаря которым реставраторы смогли провести уникальную научную реставрацию.

«В этот раз реставрация проходила публично. Это очень смелое решение музея, которое сфокусировало внимание не только на само полотно, но и на процесс реставрации. В нашем проекте «Друзья Петербурга» мы видим, что реставрация — наиболее востребованная тема как у профессионалов и студентов, которые получают практику на базе реставрационной школы Русского музея, так и у широкой аудитории, и волонтёров. Все хотят стать частью этого таинства.

Мы начинали наше партнерство с Русским музеем по реставрационным проектам с полотна Нестерова «Святая Русь», затем были работы Маковского, Айвазовского. И каждый раз полотна рассвечивались, начинали дышать, жить. Как и сейчас, зрительская оптика менялась, это другое зрительское впечатление.

Сегодня, когда завершается работа над полотном Брюллова, самое важное и самое правильное, что мы можем сказать, — огромное спасибо реставраторам: за время, за труд, за передачу навыков и знаний студентам. Именно так мы сохраняем историю, сохраняем национальное достояние», — рассказала Елена Давыдова, начальник Управления ПАО «Газпром», генеральный директор Фонда поддержки культурных инициатив Газпрома.

В зале № 86 корпуса Бенуа была создана импровизированная реставрационная мастерская, где работали опытные специалисты Русского музея. Реставраторы удалили старые записи и тонировки, подвели реставрационный грунт в места старых заделанных прорывов и мелких утрат, выполнили регенерацию лака, покрыли лицевую сторону слоем нового лака, провели тонировку утрат и потертостей, покрыли финальным слоем лака лицевую поверхность.

В зале была установлена стеклянная перегородка, которая позволила посетителям музея наблюдать за процессом реставрации картины. Это беспрецедентное в отечественной реставрации музейных предметов решение дало гостям возможность познакомиться с работой реставраторов — важнейшей стороной музейной деятельности, которая обычно остается «за кадром».

Также специалисты Русского музея провели серии мастер-классов для участников проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» по методам реставрации живописного произведения Карла Брюллова «Последний день Помпеи» и его исторической рамы.

Реставрация проходила при поддержке ПАО «Газпром» – партнера реставрационных проектов Русского музея.