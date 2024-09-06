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Алексей Чекунков осмотрел выставку регионов на «Улице Дальнего Востока»

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Росконгресс

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики России Алексей Чекунков ознакомился с экспозициями регионов ДФО, размещенными на набережной бухты Аякс острова Русский в рамках выставки «Улица Дальнего Востока». Она традиционно проводится на полях Восточного экономического форума. Организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Выставка «Улица Дальнего Востока», представленная на Восточном экономическом форуме, является, на мой взгляд, жемчужиной ВЭФа. Когда мы обсуждали идею создания этой выставки перед первым Форумом, то приходилось пояснять главам дальневосточных регионов, зачем она создается. Я всем объяснял, что это часть вашей любви к Дальнему Востоку, тем местам, где вы живете. Сегодня никому ничего не надо объяснять. Губернаторы понимают важность участия в этой выставке. На ней они представляют туристический потенциал, рассказывают инвесторам об экономических возможностях своего региона, показывают участникам и гостям Форума уникальную культуру и самобытные традиции территорий. С каждым годом выставка становится все более информативной, интересной и разносторонней. Каждый регион старается показать то, что уже достигнуто и те планы, которые будут реализованы в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Это и строительство предприятий, и обновление городских пространств, и многое другое. Выставка продолжает оставаться важной частью Восточного экономического форума», – рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Обход начался с павильона Магаданской области. Губернатор Сергей Носов представил Алексею Чекункову ключевые отраслевые проекты региона, а также результаты исследований НИЦ «Арктика». В павильоне создана атмосфера Крайнего Севера: растительность тундры, плывущие под ногами стаи рыб в полноводной реке Колыме, символизирующие развитую в регионе рыбную промышленность. В зоне туризма и культуры были представлены изделия косторезного искусства коренных малочисленных народов Севера.

Стратегические проекты в сфере образования стали предметом внимания министра в павильоне Республики Саха (Якутия). О них доложила зампред Правительства Якутии Ольга Балабкина. В центре зала – интерактивные экраны с информацией о проектах крупных компаний, а также приоритетных инвестиционных проектах Республики, в том числе о действующих практиках в сторону ESG трансформации. В этом году дизайн павильона полностью пересмотрен и олицетворяет жаркое лето Якутии. Центральным объектом стала «Алтан сэргэ» – традиционная якутская коновязь, место обрядов и получения благословения.
В павильоне Чукотки Алексей Чекунков и губернатор Владислав Кузнецов пообщались с искусственным интеллектом «виртуальной хозяйки» экспозиции, которая рассказала об истории поселка Эгвекинот, расположенного на берегу залива Креста Берингова моря, и этнографических особенностях жителей: эскимосов, эвенов, юкагиры. Как говорят, здесь все настоящее: бескрайние ландшафты и величественные горы, суровый климат и дикие животные, капризная природа и искренние люди.

Еврейская автономная область встретила министра развития Дальнего Востока и Арктики ярким национальным танцем. Он ознакомился с экспозицией по производству железорудного концентрата, добычей брусита и графита. Здесь размещены кубы на подставках. Из куба с бруситом мелкой фракции можно даже взять камень на память. В зоне «Туризм» представлен национальный бренд «Еврейское местечко», а также музейно–мемориальный комплекс на вершине сопки Июнь–Корань, природный заповедник «Бастак», горнолыжные комплексы «Фома», «Гора Змеиная».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко презентовал Алексею Чекункову двухтомник «Земля открытий». Первый том – «Территория открытий» – посвящен истории края, первооткрывателям и мореплавателям. Вторая книга – «Время открытий» – о нефтегазовой истории региона от первых, разведанных в советское время скважин, до сегодняшнего дня. Министр также ознакомился со стендами нефтегазовых проектов региона, угольного кластера, развития портовой инфраструктуры. В части Курильских островов представлены туристический и рыбоперерабатывающий комплекс. «Спасибо вам за ваше внимание к истории, за кипучую энергию региона, за вашу молодежь!» – сказал Алексей Чекунков.

В павильоне Забайкальского края глава Минвостокразвития России изучил стенды по разработке месторождений, в том числе золотодобычи и Удоканской Меди, ходом реализации инвестпроектов. Отдельное внимание уделили реализации мастер–планов городов и развитию туристической отрасли, которая визуализирована в виде огромного колеса «туристической мандалы Забайкалья». Круглое панно представляет собой композицию из тач–панелей. Каждый элемент мандалы – определенный маршрут по Забайкалью.

Зампред Правительства Амурской области Павел Пузанов представил министру проект набережной города Благовещенска, которая находится в активной стадии строительства как с российской, так и китайской стороны. Планируется, что к концу 2025 года проект будет реализован. Дополняет концепцию строительство многофункционального общественного международного центра. Это станет не просто общественной площадкой, но и местом постоянной экспозиции товаров – «витрина» России на государственной границе. Алексей Чекунков поблагодарил регион за внимательное отношение к поддержанию российско–китайской дружбы.

Камчатский край отправил гостей в виртуальное туристическое путешествие по региону. Надев VR–шлем, здесь можно посетить ключевые туристические объекты, увидеть уникальные природные локации и ознакомиться с работой комфортабельных гостиниц. Здесь же презентация основных брендов, которыми гордится регион, информация о ключевых мероприятиях края, макет фрегата «Аврора» и тематические оживающие картины героической обороны и первой победы Российской империи в Крымской войне 1854 года. В центральной зоне – якорные инвестиционные проекты, мероприятия мастер–плана и плана социального развития региона.

Приморский край сконцентрировал внимание на привлечении инвесторов и сотрудничестве со странами Азиатско–Тихоокеанского региона. С министром обсудили реализацию проекта строительства транспортно–логистического центра «Артем», который будет обслуживать железнодорожные и транспортные перевозки, в том числе межрегиональные и междугородние. В зоне культура и туризм представлены ключевые проекты края, а также макет «Курорт Хасанского района (Зарубино)».

В рамках экспозиции Республики Бурятия – душевной и наполненной национальным этническим колоритом – широко представлены ремесленные товары местного производства: изделия из кожи, керамики, дерева, металла, изысканные национальные украшения, одежда бурятских дизайнеров, сладости и чаи. Все это наполнено мудростью древнего Тибета и этническими символами. Республика гордится своей самобытность. На улице у павильона размещен знаменитый на весь мир многофункциональный вертолет Ми–8 производства бурятского завода вертолетостроения.

Хабаровский край рассказал о технологических прорывах на примере новейших и перспективных самолетов. В режиме виртуальной реальности для гостей Форума проводится экскурсия по самолету Су–57 и Су–75. Экспозиции демонстрируют предприятия–флагманы промышленности края. На интерактивной карте – ключевые проекты, реализуемые и планируемые к реализации. Есть тач–панель для демонстрации роликов о путешествиях по Хабаровскому краю, интерактивных игр на знание «Чудес Хабаровского края» и «Рыбалки на Амуре».

Павильон «Развиваем Дальний» Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики знакомит с возможностями самого большого макрорегиона России. В интерактивном формате на тематических мультимедийных экспозициях «Путешествовать», «Учиться», «Работать» и «Жить» представлены динамика развития экономики и дальневосточных городов, возможности для получения высшего и профессионального образования, туристические маршруты и объекты гостеприимства. Гости выставки могут продегустировать продукцию резидентов преференциальных режимов, а также произведенную на «Дальневосточном гектаре», узнать, как стать участником программы, бесплатно получить землю и пообщаться с теми, кто реализует свои проекты. Здесь же представлена информация о действующих на Дальнем Востоке механизмах господдержки предпринимателей, инвестирующих в экономику макрорегиона, и социально значимых программах, направленных на повышение качества жизни людей.

«Улица Дальнего Востока» в дни работа форума с 3 по 6 сентября была открыта только для участников, а 7 и 8 сентября доступна для всех желающих.

Восточный экономический форум-2024 состоялся 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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