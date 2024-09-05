Бобровский, Ковальчук и Щербакова приняли участие в хоккейном гала-матче на ВЭФ

Звезды российского хоккея сыграли с участниками Восточного экономического форума во Владивостоке в рамках Спортивных игр ВЭФ. Команды «Сделано в России» и Made in Russia, капитанами которых стали олимпийские чемпионы Валерий Каменский и Илья Ковальчук, сыграли вничью (6:6) на «Фетисов Арене».

На лед также вышли обладатель Кубка Стэнли 2024 года Сергей Бобровский, олимпийские чемпионы Сергей Мозякин, Вячеслав Буцаев, Виталий Прохоров, трехкратный чемпион мира Данис Зарипов и чемпион мира Максим Сушинский, а также звезды российского футбола Дмитрий Сычев и Роман Широков. А в перерыве олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступила со специальным номером «Беречь тебя».

Организаторами гала-матча выступили Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Государственной Думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Матч «Сделано в России» символизирует, что Россия умеет побеждать и создавать сильные бренды. Хоккей стал одним из самых узнаваемых символов нашей страны, воплощением нашего духа, силы и несокрушимого стремления к победе», – сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Матч прошел в присутствии шести тысяч зрителей. «Ажиотаж и эмоции болельщиков говорят о том, что встреча под эгидой ВЭФ стала событием для жителей Владивостока. Здесь живут люди, которые стремятся побеждать, как и звезды, сыгравшие на «Фетисов Арене». В рамках Спортивных игр ВЭФ также пройдут более 20 спортивных событий от хоккея до парусного спорта», – отметил директор Восточного экономического форума, первый заместитель директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов.

Перед игрой звезды российского спорта в течение часа раздавали автографы болельщикам. Более тысячи зрителей матча смогли пообщаться со знаменитыми спортсменами.

«Это мой первый приезд во Владивосток. Приятно побывать здесь. Красивый город. Приятно пообщаться с людьми, видно, что болельщики ждали этой встречи», – отметил Сергей Бобровский.

Звезды спорта, а также представители зарубежных делегаций на ВЭФ посетили на «Фетисов Арене» выставку продукции, объединенной под брендом «Сделано в России». Всего свою продукцию представили 19 компаний из 11 регионов страны.

Программа Спортивных игр ВЭФ-2024 сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Ознакомиться с программой Спортивных игр ВЭФ можно на официальном сайте Форума. Подробнее о спортивных событиях ВЭФ.