На ВЭФ обсудили повестку развития кооперации бизнес-сообществ России и Африки

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков провел встречу с представителями африканских компаний на полях Восточного экономического форума – 2024.

Стороны обсудили дальнейшее развитие делового сотрудничества, расширение экономических связей и реализацию совместных проектов в различных сферах.

«Взаимодействие со странами Африки является одним из приоритетов России. Мы видим огромный потенциал в совместных проектах, особенно в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, высокие технологии и образование. Мы ведем планомерную работу над углублением кооперации российского и африканского бизнеса и готовы поддерживать те инициативы, которые обеспечат устойчивое и поступательное развитие партнерских связей с учетом интересов обеих сторон», – отметил Антон Кобяков.

Также на встрече состоялось обсуждение взаимодействия в рамках крупнейших деловых площадок в России. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящей Министерской конференции «Россия – Африка», которая состоится 9–10 ноября 2024 года на федеральной территории «Сириус».

Мероприятие направлено на укрепление всеобъемлющего сотрудничества России с африканскими странами во всех его измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. В рамках конференции состоятся круглые столы и панельные дискуссии по наиболее актуальным темам российско-африканской повестки, включая гуманитарное сотрудничество. В деловой программе примут участие министры иностранных дел африканских государств, главы исполнительных органов интеграционных объединений континента, представители российского и африканского бизнеса, главы профильных министерств, представители государственных структур и финансовых институтов, а также ведущие эксперты и общественные деятели.

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.