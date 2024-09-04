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Курсанты и выпускники программы подготовки госслужащих «Муравьев–Амурский – 2030» принимают участие в ВЭФ

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Росконгресс

Курсанты третьего потока и выпускники образовательной программы подготовки госслужащих «Муравьев–Амурский – 2030» принимают участие в деловых и спортивных мероприятиях Восточного экономического форума – 2024, который проходит 3–6 сентября во Владивостоке. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

«Развитие Дальнего Востока объявлено Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным национальным стратегическим приоритетом на весь XXI век. Главной силой развития любой территории является человек. А если говорить о молодежи, то это и есть наиболее активная часть нашей страны, это и есть наше будущее. Дальнему Востоку нужны творческие молодые люди с активной гражданской позицией. В регионах Дальнего Востока строятся новые предприятия, создаются высококвалифицированные рабочие места, развиваются креативные индустрии. Здесь есть все возможности для того, чтобы стать профессионалом своего дела, построить успешную карьеру», – отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Программа курсантов на Форуме включает проведение рабочих встреч с наставниками – губернаторами регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Они будут посвящены обсуждению тем проектной деятельности и перспективам трудоустройства.

Важным элементом работы на ВЭФ станут встречи с экспертами, посвященные анализу социально-экономической ситуации в регионе. В них примут участие руководители ряда федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса, реализующего проекты на территории ДФО.

В программу «Муравьев-Амурский – 2030» включены прикладные проекты: курсанты с наставниками из Минвостокразвития России и субъектов-заказчиков разрабатывают решения с последующим внедрением их в регионе. Проектная работа ведется совместно с МШУ Сколково. На Форуме в формате открытого обсуждения с экспертным сообществом – представителями регионов и бизнеса – курсанты представят свои наработки и получат обратную связь. Открытое пленарное заседание программы состоится на площадке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

В свою очередь, в рамках Молодежной программы «День будущего» выпускницы программы совместно с курсантами и действующими госслужащими выступят на сессии «Женщины на государственной службы», где поделятся личным опытом построения карьеры.

Помимо этого, запланированы ежедневные тренировки под наставничеством руководителя проекта «Киокусинкай в школу», трехкратного чемпиона мира по киокусинкай каратэ Хаида Мантаева, а также участие в забеге.

Ключевым событием для курсантов в рамках ВЭФ-2024 станет сессия деловой программы «Муравьев–Амурский – 2030»: кадры для стратегического развития Дальнего Востока». Ее участники обсудят вовлеченность выпускников программы в решение прикладных задач в регионах ДФО, в которые они трудоустроились. На сессии запланирована дискуссия с участием Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, губернаторов дальневосточных регионов, выпускников первого и второго потоков, строящих карьеру на госслужбе.

На ВЭФ также планируется подписание соглашений о реализации программы «Муравьев–Амурский – 2030» с СахГУ и ПГУ им. Шолом-Алейхема.

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