Презентация патриотического кинофестиваля пройдет на ВЭФ-2024

В рамках Восточного экономического форума–2024 состоится презентация передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». 4 сентября в 16.00 на главной сцене выставки «Улица Дальнего Востока» пройдет показ лучших фильмов фестиваля. 6 сентября в 10.00 будет представлен сам кинофестиваль и пройдет дискуссия по теме патриотического воспитания молодежи. Мероприятия пройдут в мультимедийной презентационной зоне Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (корпус А, уровень 6). Также запланирована презентация Общероссийского художественного конкурса-выставки «Уголь земли русской». Здесь представят портреты героев специальной военной операции.

Организатор кинофестиваля – режиссер-документалист, поэт, многодетная мама, руководитель культурных проектов Комитета семей воинов Отечества Олеся Шигина. «Кино на службе Отечеству» проводится в соответствии с поручением Владимира Путина по итогам встречи с матерями военнослужащих – участников СВО, которая прошла 25 ноября 2022 года.

Олеся Шигина снимает картины о военнослужащих и происходящем в зоне СВО. Одна из ее первых работ была посвящена ополченцам и мобилизованным Донбасса, а также тем, кто ушел на фронт добровольцем. Ей создана эпопея документальных фильмов под общим названием «Отважные» о жизни фронта, тыла, о военных медиках, волонтерах, творческих людях, активно помогающих фронту. Фильмы Олеси Шигиной пропитаны материнской любовью к каждому солдату, отличаются живыми жизненными историями, что делает их близкими и понятными для молодежи.

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.